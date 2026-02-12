https://ria.ru/20260212/granitsa-2073808468.html
Украинских военных с границы ЕС направят на передовую
Украинских военных с границы ЕС направят на передовую - РИА Новости, 12.02.2026
Украинских военных с границы ЕС направят на передовую
Украинских военных, проходящих службу на границе со странами Евросоюза, перебросят на Сумское направление, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 12.02.2026
