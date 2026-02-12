Рейтинг@Mail.ru
Украинских военных с границы ЕС направят на передовую
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 12.02.2026 (обновлено: 07:44 12.02.2026)
Украинских военных с границы ЕС направят на передовую
Украинских военных с границы ЕС направят на передовую - РИА Новости, 12.02.2026
Украинских военных с границы ЕС направят на передовую
Украинских военных, проходящих службу на границе со странами Евросоюза, перебросят на Сумское направление, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 12.02.2026
специальная военная операция на украине
украина
евросоюз
вооруженные силы украины
в мире
сумская область
владимир путин
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
сумская область
украина, евросоюз, вооруженные силы украины, в мире, сумская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, В мире, Сумская область, Владимир Путин
Украинских военных с границы ЕС направят на передовую

РИА Новости: украинских военных с границы ЕС направят в Сумскую область

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Украинских военных, проходящих службу на границе со странами Евросоюза, перебросят на Сумское направление, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Ожидается, что на передовую поедут пограничники, несущие дежурство на границе со странами ЕС", — сказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Еще одно направление". Что намечается в зоне СВО
9 февраля, 08:00
Командование ВСУ запросило военнослужащих у украинской погранслужбы из-за нехватки личного состава, уточнил он.
В этом регионе действует группировка войск "Север". За сутки противник потерял здесь более 215 боевиков, 15 автомобилей, РСЗО Vampire чешского производства, орудие полевой артиллерии и четыре склада материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
