МИД сообщил о сверке графика контактов с Азербайджаном
14:10 12.02.2026 (обновлено: 14:13 12.02.2026)
МИД сообщил о сверке графика контактов с Азербайджаном
МИД сообщил о сверке графика контактов с Азербайджаном
МИД сообщил о сверке графика контактов с Азербайджаном
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев на встрече сверили график предстоящих политических контактов, сообщили в... РИА Новости, 12.02.2026
россия, азербайджан, михаил галузин, москва
Россия, Азербайджан, Михаил Галузин, Москва
МИД сообщил о сверке графика контактов с Азербайджаном

МИД сообщил о сверке графика предстоящих контактов между Россией и Азербайджаном

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоФлаги России и Азербайджана
Флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Флаги России и Азербайджана. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев на встрече сверили график предстоящих политических контактов, сообщили в министерстве.
"Сверены графики предстоящих политических контактов. Обсуждены некоторые региональные и международные темы", - говорится в сообщении на сайте МИД о прошедшей в четверг встрече дипломатов.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Россия намерена развивать отношения и с Баку, и с Ереваном, заявил Песков
11 февраля, 12:44
 
РоссияАзербайджанМихаил ГалузинМосква
 
 
