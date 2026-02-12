https://ria.ru/20260212/grafik-2073907226.html
МИД сообщил о сверке графика контактов с Азербайджаном
МИД сообщил о сверке графика контактов с Азербайджаном
МИД сообщил о сверке графика контактов с Азербайджаном
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев на встрече сверили график предстоящих политических контактов, сообщили в... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T14:10:00+03:00
2026-02-12T14:10:00+03:00
2026-02-12T14:13:00+03:00
россия
азербайджан
михаил галузин
москва
россия
азербайджан
москва
МИД сообщил о сверке графика контактов с Азербайджаном
МИД сообщил о сверке графика предстоящих контактов между Россией и Азербайджаном