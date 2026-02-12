Россияне назвали предпочтительный график работы

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Классический график работы 5/2 предпочитают 38% россиян, гибкий график — 26% опрошенных, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.

"Наиболее востребованным остается классический график работы 5/2, который выбрали 38% респондентов. Гибкий график считают оптимальным 26% опрошенных", - говорится в исследовании.

Уточняется, что режим работы 2/2 предпочитают 16%, а варианту 4/3 отдали предпочтение 10%. График 6/1 набрал 2% голосов. Другие варианты работы отметили 8% участников.

Согласно исследованию, помимо графика при выборе места работы почти треть россиян обращают внимание на хорошие отношения с коллегами. Профессиональные обязанности и задачи выделяют 22%. Перспективы карьерного роста важны для 11%. Работа в офисе привлекает 9% участников опроса, командировки и корпоративные активности - 6%. Наличие социального пакета значимо для 18%, обучение за счет работодателя привлекает 14%.

Кроме того, для большинства участников опроса (56%) размер организации не имеет значения при выборе места работы.