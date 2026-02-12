Рейтинг@Mail.ru
В России вступят в силу новые правила работы гостиниц
Туризм
 
16:19 12.02.2026 (обновлено: 17:05 12.02.2026)
В России вступят в силу новые правила работы гостиниц
В России вступят в силу новые правила работы гостиниц
С 1 марта вступят в силу новые правила бронирования гостиниц, следует из документа правительства.
Россия, Общество, Туризм
В России вступят в силу новые правила работы гостиниц

В России с 1 марта вступят в силу новые правила работы гостиниц

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. С 1 марта вступят в силу новые правила бронирования гостиниц, следует из документа правительства.
Некоторые из этих нововведений уже действуют: осенью россиянам разрешили заселяться в гостиницы по загранпаспорту, а с января — по водительским правам.
В целом документ унифицирует регулирование для всех типов средств размещения: гостиниц, баз отдыха, кемпингов и прочих.
Теперь гостиницы обязаны ждать постояльца сутки — с момента запланированного заселения до расчетного часа на следующий день. Отменить бронирование до окончания этого срока они не смогут. Прежде отелям разрешалось так называемое "негарантированное бронирование", при котором турист должен был заехать до определенного часа, иначе бронь сгорала.
Вопрос отмены брони урегулировали в пользу клиента: если он отказался до дня заезда, то оплату вернут полностью. Но если он сообщил об отмене поздно или вовсе не появился, то с него удержат стоимость только одних суток.
Новая редакция правил предусматривает также, что гостиницы могут в одностороннем порядке отказаться предоставлять номер только при условии полного возмещения туристу убытков.
Как и прежде, гостиницы должны бесплатно вызывать скорую помощь, выдавать аптечку, доставлять корреспонденцию, будить по запросу. С 1 марта они освобождаются от обязанности обеспечивать постояльцев кипятком, но должны быть готовы предоставить тонометр.
При этом работать все средства размещения смогут, только если они состоят в специальном реестре. У тех, кого в него не включили, забронировать номер на агрегаторе больше не получится. Это должно повысить прозрачность рынка и защиту потребителей.
В договоре бронирования должны будут указываться точная площадь номера, условия бронирования и сроки его отмены, а также условия и сроки возврата предоплаты.
