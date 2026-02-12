Рейтинг@Mail.ru
Отчет правительства в Госдуме состоится через две недели - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/gosduma-2073972482.html
Отчет правительства в Госдуме состоится через две недели
Отчет правительства в Госдуме состоится через две недели - РИА Новости, 12.02.2026
Отчет правительства в Госдуме состоится через две недели
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство представит в Госдуме отчет о работе за 2025 год через две недели. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T17:32:00+03:00
2026-02-12T17:32:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
https://ria.ru/20260126/mishustin-2070364966.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, лдпр
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, ЛДПР
Отчет правительства в Госдуме состоится через две недели

Мишустин: отчет правительства в Госдуме состоится через две недели

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на Охотном ряду
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на Охотном ряду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство представит в Госдуме отчет о работе за 2025 год через две недели.
"Уже через две недели в Государственной Думе правительство представит отчет о своей работе за минувший год", - сказал Мишустин на встрече с руководством фракции партии ЛДПР.
Он отметил, что речь пойдет о достижении национальных целей развития и решениях по их выполнению.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что отчет правительства РФ в Госдуме о работе в 2025 году пройдет 25 февраля.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции Единая Россия. 26 января 2026 - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Мишустин рассказал о подготовке правительства к отчету в Госдуме
26 января, 16:50
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВячеслав ВолодинГосдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала