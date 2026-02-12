В ГД предложили упростить закупки реактивов и расходников для вузов и НИИ

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила упростить и ускорить закупки расходных материалов и химических реактивов для научной деятельности в университетах и научных организациях.

Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.

"С учетом того, что вопрос упрощения закупок расходных материалов и химических реактивов ранее признавался актуальным в публичных обсуждениях, считаю целесообразным инициировать комплекс мер, обеспечивающих ускорение и предсказуемость снабжения при сохранении контроля и конкуренции", - сказано в письме.

По мнению депутата, действующие процедуры закупок приводят к затягиванию сроков поставок лабораторных расходников, высокой административной нагрузке и срывам научных работ. По словам Лантратовой, с учетом ограниченного срока годности и особых условий хранения реагентов это нередко оборачивается простоями лабораторий, утратой образцов и необходимостью повторного запуска исследований. Депутат добавила, что из-за существующих барьеров формируется практика, при которой сотрудники вузов и НИИ вынуждены приобретать расходные материалы за личные средства или искать внепроцедурные способы обеспечения лабораторий, что создает риски для финансовой дисциплины и снижает прозрачность закупок.

Лантратова предложила расширить основания закупок у единственного поставщика для расходных материалов и реактивов с установлением прозрачных лимитов и обязательным размещением информации в ЕИС, а также закрепить возможность оперативных малых закупок через электронные каталоги и типовые спецификации с указанием критически важных параметров качества.

Кроме того, она считает целесообразным рекомендовать типовые положения о закупках для организаций, работающих по 223-ФЗ, с учетом научной специфики и рисков срыва поставок.

"По результатам тестового формата логичным продолжением политики упрощения закупочного процесса для НИОКР станет полная отмена требований конкурентных закупок, в том числе в отношении крупногабаритного оборудования, необходимого для научных исследований", - добавила парламентарий в документе.