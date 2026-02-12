Рейтинг@Mail.ru
05:49 12.02.2026
В ГД предложили упростить закупки реактивов и расходников для вузов и НИИ
В ГД предложили упростить закупки реактивов и расходников для вузов и НИИ
яна лантратова, госдума рф
Яна Лантратова, Госдума РФ
В ГД предложили упростить закупки реактивов и расходников для вузов и НИИ

Лантратова предложила упростить закупки реактивов и расходников для вузов и НИИ

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила упростить и ускорить закупки расходных материалов и химических реактивов для научной деятельности в университетах и научных организациях.
Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.
"С учетом того, что вопрос упрощения закупок расходных материалов и химических реактивов ранее признавался актуальным в публичных обсуждениях, считаю целесообразным инициировать комплекс мер, обеспечивающих ускорение и предсказуемость снабжения при сохранении контроля и конкуренции", - сказано в письме.
По мнению депутата, действующие процедуры закупок приводят к затягиванию сроков поставок лабораторных расходников, высокой административной нагрузке и срывам научных работ. По словам Лантратовой, с учетом ограниченного срока годности и особых условий хранения реагентов это нередко оборачивается простоями лабораторий, утратой образцов и необходимостью повторного запуска исследований. Депутат добавила, что из-за существующих барьеров формируется практика, при которой сотрудники вузов и НИИ вынуждены приобретать расходные материалы за личные средства или искать внепроцедурные способы обеспечения лабораторий, что создает риски для финансовой дисциплины и снижает прозрачность закупок.
Лантратова предложила расширить основания закупок у единственного поставщика для расходных материалов и реактивов с установлением прозрачных лимитов и обязательным размещением информации в ЕИС, а также закрепить возможность оперативных малых закупок через электронные каталоги и типовые спецификации с указанием критически важных параметров качества.
Кроме того, она считает целесообразным рекомендовать типовые положения о закупках для организаций, работающих по 223-ФЗ, с учетом научной специфики и рисков срыва поставок.
"По результатам тестового формата логичным продолжением политики упрощения закупочного процесса для НИОКР станет полная отмена требований конкурентных закупок, в том числе в отношении крупногабаритного оборудования, необходимого для научных исследований", - добавила парламентарий в документе.
По мнению Лантратовой, предлагаемые меры позволят сократить сроки получения критически важных реагентов и расходников, минимизировать административные издержки и неформальные практики, а также обеспечить более эффективное использование бюджетных средств и, как следствие, повысить результативность научных организаций.
Яна ЛантратоваГосдума РФ
 
 
