В Госдуме предложили пересмотреть размеры судебных пошлин с учетом инфляции - РИА Новости, 12.02.2026
05:07 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/gosduma-2073804702.html
В Госдуме предложили пересмотреть размеры судебных пошлин с учетом инфляции
В Госдуме предложили пересмотреть размеры судебных пошлин с учетом инфляции - РИА Новости, 12.02.2026
В Госдуме предложили пересмотреть размеры судебных пошлин с учетом инфляции
Депутаты Госдумы предложили пересмотреть размеры судебных пошлин с учетом инфляции, в частности снизить пошлину при подаче имущественного иска с 4 тысяч до 800... РИА Новости, 12.02.2026
экономика
юрий афонин
госдума рф
2026
Новости
экономика, юрий афонин, госдума рф
Экономика, Юрий Афонин, Госдума РФ
В Госдуме предложили пересмотреть размеры судебных пошлин с учетом инфляции

Депутаты ГД предложили пересмотреть размеры судебных пошлин с учетом инфляции

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили пересмотреть размеры судебных пошлин с учетом инфляции, в частности снизить пошлину при подаче имущественного иска с 4 тысяч до 800 рублей.
Соответствующий законопроект о внесении таких изменений в законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Госдуму внесли проект об отмене пошлин для волонтеров из новых регионов
18 декабря 2025, 23:49
"Учитывая тот факт, что до 2025 года размер государственных пошлин не изменялся на протяжении 15-ти лет, представляется целесообразным установить их в размере, учитывающем ранее действовавшие государственные пошлины и инфляцию за данный период", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, законопроектом предлагается существенно снизить государственные пошлины по некоторым действиям, которые ранее государственными пошлинами не облагались.
В беседе с РИА Новости депутат Госдумы Юрий Афонин отметил, что обращение в суд – один из самых эффективных способов защитить свои права и добиться материальной компенсации за нанесённый ущерб. Но в последние полтора года, по его словам, число обращений граждан в суды по большинству категорий дел заметно снизилось.
"Мы связываем это прежде всего с резким ростом размеров судебных пошлин после вступления в силу соответствующего закона в сентябре 2024 года. Многим нашим гражданам правосудие стало просто не по карману. Аргумент о том, что пошлины не повышались с 2009 года, не может служить оправданием такого масштабного роста. Если ориентироваться на официальные данные об инфляции, за период с 2009 по 2024 год цены в стране выросли примерно в 2,8 раза. Между тем размеры судебных пошлин были увеличены в 5–50 раз. Фактически речь идёт не об индексации, а об установлении финансового барьера для доступа к правосудию", - добавил он.
Депутат подчеркнул, что, если до 2025 года судебные пошлины не менялись 15 лет, то логично приводить их в соответствие с реальной инфляцией за этот период, а не повышать в разы, в частности, если сегодня при подаче иска имущественного характера гражданин обязан заплатить не менее 4 тысяч рублей, то проектом предлагается снизить минимальный размер пошлины до 800 рублей.
"Кроме того, законопроект предполагает существенное снижение пошлин по тем судебным действиям, которые ранее ими вообще не облагались: например, по заявлениям о правопреемстве, за которые сейчас установлена пошлина в размере 2 тысяч рублей для граждан и 15 тысяч рублей для организаций. Мы убеждены: доступность судебной защиты должна быть безусловно обеспечена для всех граждан, независимо от уровня их доходов", - подытожил Афонин.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Госдума уточнила пошлины за регистрацию недвижимости и ввела новые льготы
17 июля 2025, 14:25
 
ЭкономикаЮрий АфонинГосдума РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
