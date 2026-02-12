В Госдуме предложили пересмотреть размеры судебных пошлин с учетом инфляции

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили пересмотреть размеры судебных пошлин с учетом инфляции, в частности снизить пошлину при подаче имущественного иска с 4 тысяч до 800 рублей.

Соответствующий законопроект о внесении таких изменений в законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Учитывая тот факт, что до 2025 года размер государственных пошлин не изменялся на протяжении 15-ти лет, представляется целесообразным установить их в размере, учитывающем ранее действовавшие государственные пошлины и инфляцию за данный период", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, законопроектом предлагается существенно снизить государственные пошлины по некоторым действиям, которые ранее государственными пошлинами не облагались.

В беседе с РИА Новости депутат Госдумы Юрий Афонин отметил, что обращение в суд – один из самых эффективных способов защитить свои права и добиться материальной компенсации за нанесённый ущерб. Но в последние полтора года, по его словам, число обращений граждан в суды по большинству категорий дел заметно снизилось.

"Мы связываем это прежде всего с резким ростом размеров судебных пошлин после вступления в силу соответствующего закона в сентябре 2024 года. Многим нашим гражданам правосудие стало просто не по карману. Аргумент о том, что пошлины не повышались с 2009 года, не может служить оправданием такого масштабного роста. Если ориентироваться на официальные данные об инфляции, за период с 2009 по 2024 год цены в стране выросли примерно в 2,8 раза. Между тем размеры судебных пошлин были увеличены в 5–50 раз. Фактически речь идёт не об индексации, а об установлении финансового барьера для доступа к правосудию", - добавил он.

Депутат подчеркнул, что, если до 2025 года судебные пошлины не менялись 15 лет, то логично приводить их в соответствие с реальной инфляцией за этот период, а не повышать в разы, в частности, если сегодня при подаче иска имущественного характера гражданин обязан заплатить не менее 4 тысяч рублей, то проектом предлагается снизить минимальный размер пошлины до 800 рублей.