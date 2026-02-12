Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили упростить отмену от платных подписок
01:08 12.02.2026
В Госдуме предложили упростить отмену от платных подписок
В Госдуме предложили упростить отмену от платных подписок - РИА Новости, 12.02.2026
В Госдуме предложили упростить отмену от платных подписок
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести стандарт "Честной подписки" для упрощения отмены онлайн-подписок, а также установить требования для... РИА Новости, 12.02.2026
общество, россия, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Россия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В Госдуме предложили упростить отмену от платных подписок

Чернышов предложил упростить отмену от платных подписок

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести стандарт "Честной подписки" для упрощения отмены онлайн-подписок, а также установить требования для сервисов и маркетплейсов обеспечивать возможность отмены подписки в личном кабинете пользователя.
Обращение с соответствующим предложением к главе Минцифры Максуту Шадаеву имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу рассмотреть возможность разработки и утверждения на уровне Минцифры России обязательного цифрового стандарта "Честной подписки" – отмены онлайн-подписок, основанного на принципе симметричности подключения и отказа от услуги; а также установления требования для цифровых платформ, онлайн-сервисов и маркетплейсов обеспечивать возможность отмены подписки непосредственно в личном кабинете пользователя, без перехода на внешние каналы коммуникации", - сказано в документе.
Вице-спикер Госдумы отметил, что в настоящее время на рынке широко распространена практика, при которой оформление платной подписки на цифровые сервисы осуществляется в один клик либо автоматически при регистрации пользователя, тогда как отказ от такой подписки требует совершения значительно большего количества действий.
"В ряде случаев пользователи вынуждены искать скрытые элементы интерфейса, проходить многоступенчатые подтверждения, взаимодействовать с чат-ботами или операторами поддержки, что фактически препятствует свободному отказу от услуги", - подчеркнул он.
По мнению парламентария, подобные механизмы относятся к так называемым манипулятивным пользовательским интерфейсам ("тёмным паттернам") и де-факто ограничивают право граждан на управление своими цифровыми сервисами и расходами.
"Реализация данных мер будет способствовать формированию прозрачной и ориентированной на пользователя цифровой среды, укреплению доверия граждан к онлайн-сервисам и развитию устойчивых подписных моделей, основанных на добровольном выборе, а не на технических ограничениях", - считает Чернышов.
