"Мисс Европа" из России рассказала об отсутствии предвзятости на конкурсе
16:55 12.02.2026
"Мисс Европа" из России рассказала об отсутствии предвзятости на конкурсе
Обладательница титула "Мисс Европа — 2026" россиянка Ксения Гнедина рассказала РИА Новости, что не сталкивалась с предвзятостью на конкурсе и была в хороших...
россия, украина, ливан
Россия, Украина, Ливан
"Мисс Европа" из России рассказала об отсутствии предвзятости на конкурсе

"Мисс Европа — 2026" Гнедина рассказала об отсутствии предвзятости на конкурсе

© Фото : соцсети Ксении ГнединыКсения Гнедина
Ксения Гнедина - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : соцсети Ксении Гнедины
Ксения Гнедина. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Европа — 2026" россиянка Ксения Гнедина рассказала РИА Новости, что не сталкивалась с предвзятостью на конкурсе и была в хороших отношениях с представительницей Украины.
Финал конкурса "Мисс Европа — 2026" прошел в столице Ливана — Бейруте. Победительницей стала Ксения Гнедина — спортсменка, модель и телеведущая.
"Очень приятно, что (конкурс - ред.) "Мисс Европа" никогда не закрывал для России участие и, наоборот, поддерживал участниц из России. Что касается отношений между участницами, я не могу сказать, что к России было какое-то странное отношение. Была, конечно, участница с Украины — "Мисс Украина" — и у нас, наоборот, сложились даже очень хорошие отношения", - отметила Гнедина.
РоссияУкраинаЛиван
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
