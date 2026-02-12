https://ria.ru/20260212/gnedina-2073960068.html
"Мисс Европа" из России рассказала об отсутствии предвзятости на конкурсе
"Мисс Европа — 2026" Гнедина рассказала об отсутствии предвзятости на конкурсе
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Европа — 2026" россиянка Ксения Гнедина рассказала РИА Новости, что не сталкивалась с предвзятостью на конкурсе и была в хороших отношениях с представительницей Украины.
Финал конкурса "Мисс Европа — 2026" прошел в столице Ливана — Бейруте. Победительницей стала Ксения Гнедина — спортсменка, модель и телеведущая.
"Очень приятно, что (конкурс - ред.) "Мисс Европа" никогда не закрывал для России участие и, наоборот, поддерживал участниц из России. Что касается отношений между участницами, я не могу сказать, что к России было какое-то странное отношение. Была, конечно, участница с Украины — "Мисс Украина" — и у нас, наоборот, сложились даже очень хорошие отношения", - отметила Гнедина.