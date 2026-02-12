https://ria.ru/20260212/glava-2073842903.html
Захарова анонсировала визит главы МИД Буркина-Фасо в Москву
Захарова анонсировала визит главы МИД Буркина-Фасо в Москву - РИА Новости, 12.02.2026
Захарова анонсировала визит главы МИД Буркина-Фасо в Москву
Министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре посетит Москву с рабочим визитом с 12 по 14 февраля и подпишет ряд документов о сотрудничестве с... РИА Новости, 12.02.2026
Захарова анонсировала визит главы МИД Буркина-Фасо в Москву
Захарова: глава МИД Буркина-Фасо Траоре посетит Москву с рабочим визитом