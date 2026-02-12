Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО признал успехи России на Украине - РИА Новости, 12.02.2026
15:19 12.02.2026 (обновлено: 17:54 12.02.2026)
Генсек НАТО признал успехи России на Украине
Генсек НАТО Марк Рютте признал в ходе выступления с новым главы МО Украины Михаилом Федоровым, что Россия добивается успехов на Украине, но назвал их... РИА Новости, 12.02.2026
в мире
украина
россия
киев
марк рютте
михаил федоров
нато
мирный план сша по украине
украина
россия
киев
в мире, украина, россия, киев, марк рютте, михаил федоров, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Киев, Марк Рютте, Михаил Федоров, НАТО, Мирный план США по Украине
Генсек НАТО признал успехи России на Украине

Рютте признал, что Россия добивается успехов на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте во время выступления с новым главы МО Украины Михаилом Федоровым. 12 февраля 2026
Генсек НАТО Марк Рютте во время выступления с новым главы МО Украины Михаилом Федоровым. 12 февраля 2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Генсек НАТО Марк Рютте во время выступления с новым главы МО Украины Михаилом Федоровым. 12 февраля 2026
БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте признал в ходе выступления с новым главы МО Украины Михаилом Федоровым, что Россия добивается успехов на Украине, но назвал их незначительными.
"Но украинский народ невозможно сломать. Именно это я увидел на прошлой неделе (в Киеве – ред.). И я снова встретился с солдатами и увидел в их глазах решимость и ожесточённость продолжать борьбу против русских, при том, что русские добиваются лишь очень незначительных успехов", - сказал он.
При этом ранее во вторник Рютте заявил о том, что надеется на скорое долгосрочное прекращение огня на Украине "или даже на мирное соглашение" с надежными гарантиями.
Российские военные за минувшую неделю освободили семь населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В миреУкраинаРоссияКиевМарк РюттеМихаил ФедоровНАТОМирный план США по Украине
 
 
