Генконсул России сообщил, что нет подвижек в возврате дипсобственности

НЬЮ-ЙОРК, 12 фев - РИА Новости. Генконсул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков в интервью РИА Новости сообщил, что подвижек в части возврата российской дипсобственности нет, без этого не удается сделать серьезный прорыв и размотать клубок проблем по всем накопленным "раздражителям".

"Без решения принципиального для нас вопроса по возвращению российской дипломатической собственности говорить о подлинном восстановлении нормальности в российско-американских отношениях не приходится. Так как по этой ключевой для нас теме никаких подвижек нет, то не удается сделать серьезный прорыв и размотать клубок проблем по всем накопленным "раздражителям" в двусторонней повестке дня. Но мы не теряем надежды на лучшее", - сказал Марков.