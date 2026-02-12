Внук генерала Карбышева рассказал о характере военачальника

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев, который погиб в концлагере Маутхаузен, никогда не отказывался от своих принципов, невзирая на конъюнктуру и чины, рассказал РИА Новости его внук Дмитрий Карбышев.

"Первое, чему учит подвиг дедушки, - никогда не отказываться от своих принципов и всегда стоять на своем. Не быть упертым бараном, а иметь обоснованную точку зрения и стоять на ней, невзирая на обстоятельства и конъюнктуру. Я читал документы. Говоря современным языком, генерал Карбышев был "душнилой". Он принципиально мог отстаивать свою точку зрения по какому-то вопросу, не обращая внимания на авторитет и чины", - сказал Карбышев.

Он подчеркнул, что подвигом генерал-лейтенанта "было всё, начиная с 1941 года".

Российский и советский фортификатор, крупнейший отечественный ученый - военный инженер, доктор военных наук, профессор военной академии Генерального штаба РККА, генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев мученически погиб 18 февраля 1945 года в немецком концлагере Маутхаузен после того, как его сначала долго пытали, а затем обливали ледяной водой на морозе. В 1946 году генералу посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Карбышев попал в плен 8 августа 1941 года во время боя у Днепра, где был тяжело контужен. Немцы рассчитывали привлечь его к сотрудничеству, именно он должен был возглавить коллаборационистскую Русскую освободительную армию. После отказа на генерала началось сильнейшее давление. Карбышева держали в концлагерях с самыми жестокими условиями, в том числе в Освенциме , Заксенхаузене и Маутхаузене.