Внук генерала Карбышева рассказал о характере военачальника - РИА Новости, 12.02.2026
07:37 12.02.2026
Внук генерала Карбышева рассказал о характере военачальника
Внук генерала Карбышева рассказал о характере военачальника
Внук генерала Карбышева рассказал о характере военачальника

Внук Карбышева рассказал, что генерал никогда не отказывался от своих принципов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПамятник Дмитрию Карбышеву на территории бывшего нацистского концлагеря "Маутхаузен" в Австрии
Памятник Дмитрию Карбышеву на территории бывшего нацистского концлагеря "Маутхаузен" в Австрии. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев, который погиб в концлагере Маутхаузен, никогда не отказывался от своих принципов, невзирая на конъюнктуру и чины, рассказал РИА Новости его внук Дмитрий Карбышев.
"Первое, чему учит подвиг дедушки, - никогда не отказываться от своих принципов и всегда стоять на своем. Не быть упертым бараном, а иметь обоснованную точку зрения и стоять на ней, невзирая на обстоятельства и конъюнктуру. Я читал документы. Говоря современным языком, генерал Карбышев был "душнилой". Он принципиально мог отстаивать свою точку зрения по какому-то вопросу, не обращая внимания на авторитет и чины", - сказал Карбышев.
Узники немецкого концлагеря Маутхаузен - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Историк рассказал о среднем сроке жизни заключенных Маутхаузена
7 февраля, 07:35
Он подчеркнул, что подвигом генерал-лейтенанта "было всё, начиная с 1941 года".
Российский и советский фортификатор, крупнейший отечественный ученый - военный инженер, доктор военных наук, профессор военной академии Генерального штаба РККА, генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев мученически погиб 18 февраля 1945 года в немецком концлагере Маутхаузен после того, как его сначала долго пытали, а затем обливали ледяной водой на морозе. В 1946 году генералу посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.
Карбышев попал в плен 8 августа 1941 года во время боя у Днепра, где был тяжело контужен. Немцы рассчитывали привлечь его к сотрудничеству, именно он должен был возглавить коллаборационистскую Русскую освободительную армию. После отказа на генерала началось сильнейшее давление. Карбышева держали в концлагерях с самыми жестокими условиями, в том числе в Освенциме, Заксенхаузене и Маутхаузене.
Нацистский концлагерь Маутхаузен существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год, в нем погибли более 100 тысяч узников. В системе лагерей Маутхаузена были зверски замучены 32180 советских граждан. С 1947 года на территории бывшего лагеря работает мемориал. В день освобождения Маутхаузена его ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи посетителей.
На территории бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Дочь бежавшего из "Маутхаузена" рассказала о том, каким она запомнила отца
4 февраля, 02:09
 
