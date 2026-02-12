Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: компании столицы нарастили отгрузку электротехники - РИА Новости, 12.02.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:03 12.02.2026
Гарбузов: компании столицы нарастили отгрузку электротехники
Гарбузов: компании столицы нарастили отгрузку электротехники - РИА Новости, 12.02.2026
Гарбузов: компании столицы нарастили отгрузку электротехники
Объем производства осветительного оборудования, выпускаемого столичными предприятиями, вырос за 11 месяцев 2025 года на 46,4% по сравнению со схожим периодом в... РИА Новости, 12.02.2026
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса
Гарбузов: компании столицы нарастили отгрузку электротехники

Гарбузов: компании Москвы увеличили отгрузку электротехники на 46,4%

© Фото : пресс-служба ДИПП Электротехника
Электротехника - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Электротехника
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Объем производства осветительного оборудования, выпускаемого столичными предприятиями, вырос за 11 месяцев 2025 года на 46,4% по сравнению со схожим периодом в 2024 году, заявил министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Отмечается, что среди изделий, производимых столичными предприятиями, есть лампы, электрощиты и другие товары.
Гарбузов подчеркнул, что в сфере электротехники действует свыше 130 московских предприятий.
"При поддержке города компании активно наращивают производственные мощности, расширяют ассортимент и выводят на рынок современные, высококачественные решения. Так, за январь — ноябрь 2025 года объем отгрузки электрических ламп и осветительного оборудования превысил 18 миллиардов рублей, увеличившись на 46,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", — приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
Так, в столице работает производитель светодиодного осветительного оборудования и интеллектуальных систем управления освещением "ЛЕД-Эффект". За 2025 год он продемонстрировал 12 новых моделей светильников. По итогам года компания увеличила выпуск приборов для теплиц более чем в 2 раза.
Московское предприятие "Белый свет 2000" занимается выпускает оборудование для систем аварийного освещения. Среди изделий – светильники, блоки питания, аккумуляторные батареи.
Каждый год в столице начинают работу около 150 технологичных компаний. В Москве действует около 4,6 тысячи промпредприятий, на которых работает более 755 тысяч человек. Для столичных компаний действует свыше 20 мер поддержки – например, компенсация процентов по инвесткредитам и другие.
Ранее Гарбузов рассказал, что в 2025 году рост отгрузки мебели столичными компаниями составил свыше 77%.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовПоддержка бизнеса
 
 
