ФСБ показала задержание подозреваемого в подготовке теракта в Удмуртии - РИА Новости, 12.02.2026
10:50 12.02.2026
ФСБ показала задержание подозреваемого в подготовке теракта в Удмуртии
ФСБ показала задержание подозреваемого в подготовке теракта в Удмуртии
ФСБ показала задержание подозреваемого в подготовке теракта в Удмуртии
ФСБ показала задержание рецидивиста, который планировал вооруженное нападение на отдел МВД в Удмуртии. РИА Новости, 12.02.2026
Задержание рецидивиста, планировавшего теракт в Удмуртии
Экстремист 1968 года рождения планировал теракт в Удмуртии. Пожилой рецидивист собирался взорвать отдел полиции. Он сделал самодельную бомбу, но был задержан сотрудниками ФСБ.
ФСБ показала задержание подозреваемого в подготовке теракта в Удмуртии

ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Удмуртии

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. ФСБ показала задержание рецидивиста, который планировал вооруженное нападение на отдел МВД в Удмуртии.
На опубликованных кадрах показано, как оперативники быстро проводят задержание возле мусорных баков, заставляя двоих мужчин лечь лицом на землю. Один из них пытается заговорить с силовиком.
