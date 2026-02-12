https://ria.ru/20260212/fsb-2073844528.html
ФСБ показала задержание подозреваемого в подготовке теракта в Удмуртии
ФСБ показала задержание подозреваемого в подготовке теракта в Удмуртии - РИА Новости, 12.02.2026
ФСБ показала задержание подозреваемого в подготовке теракта в Удмуртии
ФСБ показала задержание рецидивиста, который планировал вооруженное нападение на отдел МВД в Удмуртии. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T10:50:00+03:00
2026-02-12T10:50:00+03:00
2026-02-12T10:50:00+03:00
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073842781_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_40a3a7663286c6b2ec61250e5fb18749.jpg
https://ria.ru/20260210/pokushenie-2073442234.html
https://ria.ru/20260209/fsb-2073326446.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073842781_325:0:1765:1080_1920x0_80_0_0_93d30c910ad6b3ac67a0108f9ed8361b.jpg
Задержание рецидивиста, планировавшего теракт в Удмуртии
Экстремист 1968 года рождения планировал теракт в Удмуртии. Пожилой рецидивист собирался взорвать отдел полиции. Он сделал самодельную бомбу, но был задержан сотрудниками ФСБ.
2026-02-12T10:50
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала задержание подозреваемого в подготовке теракта в Удмуртии
ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Удмуртии