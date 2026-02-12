Французская полиция раскрыла сеть мошенников в Лувре

ПАРИЖ, 12 фев - РИА Новости. Полиция Франции раскрыла крупную сеть мошенников, в которую также входили некоторые сотрудники парижского Лувра, занимавшиеся продажей фальшивых билетов и бронированием большего числа мест на экскурсии, чем было на самом деле, пишет в четверг газета Полиция Франции раскрыла крупную сеть мошенников, в которую также входили некоторые сотрудники парижского Лувра, занимавшиеся продажей фальшивых билетов и бронированием большего числа мест на экскурсии, чем было на самом деле, пишет в четверг газета Parisien

« "На этой неделе (полицией Франции - ред.) была раскрыта крупная сеть мошенников... Были задержаны около десяти человек, включая сотрудников музея и экскурсоводов, (они занимались - ред.) продажей поддельных билетов и бронированием большего числа мест на экскурсии, чем есть на самом деле", - говорится в публикации.

Задержания мошенников прошли еще 10 февраля, однако известно о них стало только сейчас. По информации издания, всего среди задержанных оказались два сотрудника музея и два экскурсовода. Остальные участники группы мошенников в Лувре не работали. Особенно часто жертвами злоумышленников становились туристы из Китая

Как уточняет Parisien, в результате раскрытия преступной группы правоохранители изъяли у ее членов три автомобиля, 130 тысяч евро наличными и несколько банковских сейфов, внутри которых также находились наличные на сумму в 200 тысяч евро. Сотрудники правопорядка также заблокировали около 200 тысяч евро на банковских счетах мошенников.

Представители руководства Лувра сообщили газете, что запрос на проведение операции правоохранителям был отправлен со стороны музея после того, как появилась первая информация о крупных мошенничествах с билетами.

Помимо этого, руководство музея подозревает, что задержанные мошенники были связаны с более крупной преступной сетью. Правоохранители начали расследование деятельности мошенников, в ходе которого будет выяснено, так ли это.

Осенью 2025 года Лувр пережил несколько скандалов, связанных с чередой аварий из-за неудовлетворительного состояния внутренних конструкций и водных коммуникаций. Музей также пережил громкое ограбление. Злоумышленники 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения. Украденные драгоценности пока так и не были найдены. Расследование продолжается.