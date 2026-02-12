Рейтинг@Mail.ru
Франция примет участие в операции НАТО "Арктический часовой" - РИА Новости, 12.02.2026
12:15 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/frantsija-2073873147.html
Франция примет участие в операции НАТО "Арктический часовой"
2026-02-12T12:15:00+03:00
2026-02-12T12:15:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Франция примет участие в операции НАТО "Арктический часовой" вместе с другими союзниками по альянсу, заявила в четверг глава французского минобороны Катрин Вотрен.
Ранее верховное командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе заявило, что альянс запустил операцию "Арктический часовой" для усиления своего присутствия в регионе.
"Очевидно, Франция будет задействована вместе с (другими странами – ред.) НАТО в операции "Арктический часовой", - сказала Вотрен по прибытии на заседание глав МО стран НАТО в Брюсселе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 января подчеркнула, что Россия обратила внимание на планы НАТО запустить миссию "Арктический часовой", считает это провокацией по насаждению своих порядков. Она отметила, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.
