https://ria.ru/20260212/fesco-2074027945.html
Экс-главе совета директоров Fesco предъявили обвинение по делу о растрате
Экс-главе совета директоров Fesco предъявили обвинение по делу о растрате - РИА Новости, 12.02.2026
Экс-главе совета директоров Fesco предъявили обвинение по делу о растрате
Бывшему главе совета директоров транспортной группы Fesco Андрею Северилову предъявлено обвинение по делу о крупной растрате, сообщил РИА Новости участник... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T20:05:00+03:00
2026-02-12T20:05:00+03:00
2026-02-12T21:06:00+03:00
происшествия
москва
fesco
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2074012915_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_73847c35c65adf165b4c34f5c9300b47.jpg
https://ria.ru/20260212/sud-2073945099.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2074012915_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61d0571d7f408fc2315e902b7da5bede.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, fesco
Происшествия, Москва, FESCO
Экс-главе совета директоров Fesco предъявили обвинение по делу о растрате
РИА Новости: экс-главе совета директоров Fesco предъявили обвинение в растрате