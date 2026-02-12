https://ria.ru/20260212/fesco-2074020734.html
Фигурантам дела группы FESCO вменяют растрату на 885 миллионов рублей
Следствие вменяет фигурантам дела транспортной группы Fesco растрату на 885 миллионов рублей, сообщили в следственном департаменте МВД РФ. РИА Новости, 12.02.2026
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Следствие вменяет фигурантам дела транспортной группы Fesco растрату на 885 миллионов рублей, сообщили в следственном департаменте МВД РФ.
"Были растрачены денежные средства транспортной группы в сумме 885 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Ранее участник процесса сообщил РИА Новости, что суд отправил в СИЗО бывшего председателя совета директоров транспортной группы Fesco
Андрея Северилова по делу о растрате.
Сумма растраты в деле бывшего главы Fesco Андрея Северилова составляет 885 миллионов рублей, сообщил РИА Новости информированный источник.
"В материалах дела идет речь о сумме в 885 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Он не уточнил, вменяется ли эта сумма только Северилову, либо же речь может идти и о других лицах. Самому Северилову вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ
(присвоение или растрата).
Ранее в Fesco сообщили журналистам, что транспортная группа работает в штатном режиме и оказывает содействие правоохранительным органам на фоне задержания замглавы Fesco Бориса Иванова и экс-председателя совета директоров Северилова