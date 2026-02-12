Фигурантам дела группы FESCO вменяют растрату на 885 миллионов рублей

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Следствие вменяет фигурантам дела транспортной группы Fesco растрату на 885 миллионов рублей, сообщили в следственном департаменте МВД РФ.

« "Были растрачены денежные средства транспортной группы в сумме 885 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Ранее участник процесса сообщил РИА Новости, что суд отправил в СИЗО бывшего председателя совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова по делу о растрате.

Сумма растраты в деле бывшего главы Fesco Андрея Северилова составляет 885 миллионов рублей, сообщил РИА Новости информированный источник.

"В материалах дела идет речь о сумме в 885 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, вменяется ли эта сумма только Северилову, либо же речь может идти и о других лицах. Самому Северилову вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).