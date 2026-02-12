Рейтинг@Mail.ru
Фигурантам дела группы FESCO вменяют растрату на 885 миллионов рублей
20:14 12.02.2026 (обновлено: 20:30 12.02.2026)
Фигурантам дела группы FESCO вменяют растрату на 885 миллионов рублей
Следствие вменяет фигурантам дела транспортной группы Fesco растрату на 885 миллионов рублей, сообщили в следственном департаменте МВД РФ. РИА Новости, 12.02.2026
Фигурантам дела группы FESCO вменяют растрату на 885 миллионов рублей

Следствие вменяет фигурантам дела транспортной группы FESCO растрату на ₽885 млн

Стенд компании FESCO. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Следствие вменяет фигурантам дела транспортной группы Fesco растрату на 885 миллионов рублей, сообщили в следственном департаменте МВД РФ.
«

"Были растрачены денежные средства транспортной группы в сумме 885 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Андрей Северилов
Защита обжалует арест экс-главы совета директоров Fesco
Вчера, 19:40
Ранее участник процесса сообщил РИА Новости, что суд отправил в СИЗО бывшего председателя совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова по делу о растрате.
Сумма растраты в деле бывшего главы Fesco Андрея Северилова составляет 885 миллионов рублей, сообщил РИА Новости информированный источник.
"В материалах дела идет речь о сумме в 885 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Он не уточнил, вменяется ли эта сумма только Северилову, либо же речь может идти и о других лицах. Самому Северилову вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Ранее в Fesco сообщили журналистам, что транспортная группа работает в штатном режиме и оказывает содействие правоохранительным органам на фоне задержания замглавы Fesco Бориса Иванова и экс-председателя совета директоров Северилова
Стенд компании FESCO
В МВД рассказали детали по делу FESCO
Вчера, 20:11
 
