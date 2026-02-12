Рейтинг@Mail.ru
Fesco работает в штатном режиме после задержания замглавы группы - РИА Новости, 12.02.2026
17:00 12.02.2026 (обновлено: 19:31 12.02.2026)
Fesco работает в штатном режиме после задержания замглавы группы
Fesco работает в штатном режиме после задержания замглавы группы
Транспортная группа Fesco работает в штатном режиме на фоне задержания замглавы группы Бориса Иванова и экс-председателя совета директоров Андрея Северилова,... РИА Новости, 12.02.2026
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073975357_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_966146bbcf6b926645f3b5ded0189c4a.jpg
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд компании FESCO
Стенд компании FESCO. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Транспортная группа Fesco работает в штатном режиме на фоне задержания замглавы группы Бориса Иванова и экс-председателя совета директоров Андрея Северилова, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объеме, говорится в сообщении компании.
"Группа работает в штатном режиме, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объеме", - прокомментировали в компании ситуацию на фоне задержаний.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Следствие попросило суд арестовать замглавы группы Fesco Бориса Иванова
Вчера, 16:29
 
FESCOКриминал
 
 
