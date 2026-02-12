Рейтинг@Mail.ru
Fesco оказывает содействие в связи с задержанием Иванова - РИА Новости, 12.02.2026
16:55 12.02.2026 (обновлено: 17:45 12.02.2026)
Fesco оказывает содействие в связи с задержанием Иванова
Fesco оказывает содействие в связи с задержанием Иванова
Транспортная группа Fesco оказывает содействие правоохранительным органам на фоне задержания замглавы группы Бориса Иванова и экс-председателя совета директоров РИА Новости, 12.02.2026
2026
Fesco оказывает содействие в связи с задержанием Иванова

© РИА Новости / Павел Бедняков
Стенд компании FESCO
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Стенд компании FESCO. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Транспортная группа Fesco оказывает содействие правоохранительным органам на фоне задержания замглавы группы Бориса Иванова и экс-председателя совета директоров Андрея Северилова, сообщили журналистам в компании.
"Руководство проинформировано о сложившейся ситуации. Мы оказываем необходимое содействие правоохранительным органам", - прокомментировали в компании ситуацию с задержаниями.
Следствие попросило суд арестовать замглавы группы Fesco Бориса Иванова
© 2026 МИА «Россия сегодня»
