Fesco оказывает содействие в связи с задержанием Иванова
Fesco оказывает содействие в связи с задержанием Иванова - РИА Новости, 12.02.2026
Fesco оказывает содействие в связи с задержанием Иванова
Транспортная группа Fesco оказывает содействие правоохранительным органам на фоне задержания замглавы группы Бориса Иванова и экс-председателя совета директоров РИА Новости, 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/fesco-2073949630.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Fesco оказывает содействие в связи с задержанием Иванова
