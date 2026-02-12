Рейтинг@Mail.ru
Следствие попросило суд арестовать замглавы группы Fesco Бориса Иванова
16:29 12.02.2026 (обновлено: 16:32 12.02.2026)
Следствие попросило суд арестовать замглавы группы Fesco Бориса Иванова
Следствие попросило суд арестовать замглавы группы Fesco Бориса Иванова
Следствие попросило суд арестовать замглавы группы Fesco Бориса Иванова

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Следствие просит суд арестовать замглавы транспортной группы Fesco Бориса Иванова по делу о растрате, говорится в данных суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Иванов Б.И., дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в материалах.
Согласно данным суда, рассмотрение ходатайства назначено на четверг.
Ранее в Fesco сообщили журналистам, что транспортная группа оказывает содействие правоохранительным органам на фоне задержания замглавы Fesco Иванова и экс-председателя совета директоров Андрея Северилова.
Ранее в суд поступило ходатайство об аресте Северилова также по уголовному делу о растрате.
