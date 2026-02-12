https://ria.ru/20260212/fedorova-2074051537.html
Умерла заслуженная артистка РСФСР Галина Федорова
РЯЗАНЬ, 12 фев - РИА Новости. Скончалась заслуженная артистка РСФСР Галина Федорова, служившая почти 30 лет в Рязанском театре драмы, а также исполнившая роли в 35 фильмах и сериалах, в числе которых "Интерны" и "Папины дочки", сообщается на странице Рязанского отделения Союза театральных деятелей России.
"Ушла из жизни Галина Андриановна Федорова, ветеран сцены, Заслуженная артистка РСФСР", - говорится в сообщении.
Как указано на странице музея Рязанского театра драмы в социальной сети "ВКонтакте", Федорова
, Федорова
скончалась 29 января на 91-м году жизни. Прощание с ней прошло 2 февраля.
"Уроженка Саратова
, она служила в Рязанском театре драмы с 1963 по 1991 годы. В огромной галерее женских образов, созданных актрисой, всегда присутствовало позитивное восприятие жизни, сценическое обаяние… Галина Андриановна всегда занимала активную жизненную позицию и ярко проявляла себя не только в творчестве, но и в общественной работе. Много лет она возглавляла профсоюзную организацию театра драмы, помогала коллегам в решении житейских вопросов, а в Рязанском отделении Союза театральных деятелей была членом комиссии по военно-патриотической работе", - говорится в сообщении.
По данным сайта "Кино-Театр.ру", фильмография Федоровой включает 35 работ. В их числе роли в сериалах "Даешь молодежь!", "Интерны" и "Папины дочки".