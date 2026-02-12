Умерла заслуженная артистка РСФСР Галина Федорова

РЯЗАНЬ, 12 фев - РИА Новости. Скончалась заслуженная артистка РСФСР Галина Федорова, служившая почти 30 лет в Рязанском театре драмы, а также исполнившая роли в 35 фильмах и сериалах, в числе которых "Интерны" и "Папины дочки", сообщается на странице Рязанского отделения Союза театральных деятелей России.