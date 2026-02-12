ПАРИЖ, 12 фев – РИА Новости. Президент Кипра Никос Христодулидис назвал "невозможным" присоединение Украины к Евросоюзу с 1 января 2027 года.
Газета Politico ранее сообщила, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что премьер Виктор Орбан может проиграть выборы в апреле.
"Владимир Зеленский настаивает на присоединении 1 января 2027 года. Это невозможно, но мы должны ввести постепенное вступление для всех стран-кандидатов, которое позволило бы им, в зависимости от соблюдения ценностей ЕС и их заслуг, присоединиться к единому рынку, Шенгенской зоне, а затем к общей сельскохозяйственной политике", - сказал Христодулидис французской газете Monde.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.