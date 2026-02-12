Рейтинг@Mail.ru
Президент Кипра назвал присоединение Украины к ЕС невозможным - РИА Новости, 12.02.2026
13:39 12.02.2026
Президент Кипра назвал присоединение Украины к ЕС невозможным
Президент Кипра Никос Христодулидис назвал "невозможным" присоединение Украины к Евросоюзу с 1 января 2027 года.
Президент Кипра назвал присоединение Украины к ЕС невозможным

Христодулидис назвал присоединение Украины к ЕС с 1 января 2027 года невозможным

Никос Христодулидис
Никос Христодулидис. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 фев – РИА Новости. Президент Кипра Никос Христодулидис назвал "невозможным" присоединение Украины к Евросоюзу с 1 января 2027 года.
Газета Politico ранее сообщила, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что премьер Виктор Орбан может проиграть выборы в апреле.
"Владимир Зеленский настаивает на присоединении 1 января 2027 года. Это невозможно, но мы должны ввести постепенное вступление для всех стран-кандидатов, которое позволило бы им, в зависимости от соблюдения ценностей ЕС и их заслуг, присоединиться к единому рынку, Шенгенской зоне, а затем к общей сельскохозяйственной политике", - сказал Христодулидис французской газете Monde.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Уже частично вляпались". МИД прокомментировал план ЕС по членству Украины
Вчера, 12:08
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
