Советник Орбана считает, что Европа платит будущим за финансирование Киева
12.02.2026
00:58 12.02.2026
Советник Орбана считает, что Европа платит будущим за финансирование Киева
Советник Орбана считает, что Европа платит будущим за финансирование Киева
Европа платит своим будущим за финансирование конфликта на Украине, заявил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан с опорой на статистику... РИА Новости, 12.02.2026
Советник Орбана считает, что Европа платит будущим за финансирование Киева

Балаж Орбан: Европа платит своим будущим за финансирование конфликта на Украине

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Европа платит своим будущим за финансирование конфликта на Украине, заявил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан с опорой на статистику Кильского института мировой экономики.
"Четыре года войны - и европейцы уже расплачиваются за это своим будущим... Сотни тысяч погибших - и политическая элита Европы продолжает отдавать приоритет финансированию кровавого конфликта, а не серьезным усилиям по установлению мира, выделяя всё больше денег европейских налогоплательщиков", - написал Орбан на странице в соцсети X, комментируя статистику.
Политик добавил, что финансирование конфликта истощает жизни европейцев, чьи дети и внуки вынуждены расплачиваться за политическую безрассудность европейских властей. При этом Венгрия, по словам Орбана, избегает участия в происходящем по соображениям национальных интересов.
Оригинальная публикация Кильского института гласит, что в 2025 году Европа потратила более 28 миллиардов евро на военную помощь Украине и более 32 миллиардов евро - на финансовую и гуманитарную. При этом, согласно приведенной статистике, почти вся помощь Украине в 2025 году была оказана именно за счет Европы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
