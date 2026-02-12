Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии россиянина обвинили в якобы подготовке к шпионажу и выслали - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 12.02.2026 (обновлено: 15:58 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/estonija-2073942382.html
В Эстонии россиянина обвинили в якобы подготовке к шпионажу и выслали
В Эстонии россиянина обвинили в якобы подготовке к шпионажу и выслали - РИА Новости, 12.02.2026
В Эстонии россиянина обвинили в якобы подготовке к шпионажу и выслали
Власти Эстонии сообщили о высылке из страны гражданина РФ, которого бездоказательно обвинили в планах участия в сборе развединформации. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T15:56:00+03:00
2026-02-12T15:58:00+03:00
в мире
эстония
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_f6f389b87dcbeef2c55838066df87b1e.jpg
https://ria.ru/20250826/estoniya-2037738920.html
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3a30cbbaa1d1bb14b20461208d42b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия
В мире, Эстония, Россия
В Эстонии россиянина обвинили в якобы подготовке к шпионажу и выслали

В Эстонии россиянина Журавлева обвинили в якобы подготовке к шпионажу и выслали

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Власти Эстонии сообщили о высылке из страны гражданина РФ, которого бездоказательно обвинили в планах участия в сборе развединформации.
"По предложению полиции безопасности Эстонии полиция выслала из Эстонии гражданина России Андрея Журавлева", - говорится в сообщении полиции безопасности Эстонии в соцсети Х.
По утверждению ведомства, гражданин РФ якобы планировал участвовать в сборе разведывательной информации. Никаких доказательств этого полиция не привела.
Город Тарту, Эстония - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Гражданку России приговорили к сроку в Эстонии за якобы шпионаж
26 августа 2025, 20:01
 
В миреЭстонияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала