16:59 12.02.2026
Экс-глава НАТО: автопроизводителям ЕС нужно заняться военной техникой

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Экс-глава НАТО и бывший премьер Дании Андерс Фог Расмуссен считает, что европейские производители автомобилей должны перенаправить избыточные мощности на производство военной техники.
Европе есть производители автомобилей с избыточными производственными мощностями. Им следует перенаправить эти избыточные мощности на производство военной техники", - заявил он в интервью испанской газете Pais.
Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Экс-генсек НАТО предрек вечную войну на Украине при одном условии
6 ноября 2025, 18:51
 
В миреДанияЕвропаАндерс Фог РасмуссенНАТО
 
 
