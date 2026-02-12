Полянский назвал разговоры о мире в Европе неприкрытым лицемерием

ВЕНА, 12 фев - РИА Новости. Любые разговоры о мире, которые заводят в Европе, выглядят неприкрытым лицемерием в условиях ударов ВСУ по гражданским объектам, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Пока одни в Абу-Даби пытаются дать шанс дипломатии, в Киеве отдают приказы стрелять в спину беженцам и взрывать больницы, а в Лондоне, Берлине и Брюсселе этого принципиально не замечают... Любые разговоры о мире, которые заводят в известных европейских столицах, в этих условиях выглядят неприкрытым лицемерием", - заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Полянский напомнил, что за январь 2026 года в результате преднамеренных ударов украинских формирований по мирным жителям России пострадали 387 человек, в том числе 21 ребенок, 79 были убиты, включая троих детей. Согласно последним данным, за неделю 2-8 февраля в результате обстрелов ВСУ пострадали 127 мирных жителей, из которых 14 человек погибли.
По словам постпреда, Россию бездоказательно обвиняют в неких нарушениях международного гуманитарного права, замалчивая тот факт, что действия РФ носят ответный характер.