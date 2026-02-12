Члены ЕС смогут проводить госзакупки через компании, управляемые россиянами

БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Суд Евросоюза разрешил странам-членам объединения проводить госзакупки через компании, в числе руководителей которых есть граждане РФ, после проверки риска вывода средств в Россию, говорится в решении суда по делу о компании по обслуживанию питанием знаменитой галереи Уффици во Флоренции, в руководство которой входили россияне.
"Запрет не применяется… при условии, что такое присуждение (госконтракта или муниципального контракта) не сопряжено с правдоподобным риском отвода средств в экономику Российской Федерации", - отмечается в документе.
На практике такое решение означает, что при присуждении контрактов компаниям теперь страны ЕС будут больше уделять внимание проверкам прозрачности деятельности победителей тендеров, чем автоматически отказывать из-за национальной принадлежности членов руководства.
Спор, который рассматривал суд ЕС, возник вокруг 10-летнего контракта Уффици на услуги кафетерия/кейтеринга стоимостью около 8,9 миллиона евро. Проигравшая сторона утверждала, что победителя следовало исключить из тендера из-за российских директоров.