В ЕС признали нарушением повторное включение физлица в санкционный список
В ЕС признали нарушением повторное включение физлица в санкционный список - РИА Новости, 12.02.2026
В ЕС признали нарушением повторное включение физлица в санкционный список
Суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физлица в санкционный список по РФ и указал на нарушения Советом ЕС правил исполнения судебных актов,... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T00:41:00+03:00
2026-02-12T00:41:00+03:00
2026-02-12T00:41:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физлица в санкционный список по РФ и указал на нарушения Советом ЕС правил исполнения судебных актов, следует из решения суда по делу Майи Токаревой.
Токарева была включена в санкционный список ЕС
как лицо, связанное с крупным российским бизнесменом. После нескольких решений Суда ЕС в ее пользу Совет ЕС несколько раз возвращал фигурантку в список на прежних основаниях.
"Совет нарушил обязанность, возложенную на него статьей 266 договора о функционировании Евросоюза", - говорится в решении суда.
Суд также в очередной раз отказал Совету ЕС в повторном включении Токаревой в санкционный список, подчеркнув, что игнорирование решений судебной инстанции наносит ей вред.
"Совет не выполнил свою обязанность... в соответствии с решениями об отмене (внесения в санкционный список - ред.)… что способно подорвать доверие, которое участники процесса возлагают на соблюдение судебных решений", - указывается в документе.