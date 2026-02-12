Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

В ЕС признали нарушением повторное включение физлица в санкционный список

БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физлица в санкционный список по РФ и указал на нарушения Советом ЕС правил исполнения судебных актов, следует из решения суда по делу Майи Токаревой.

Токарева была включена в санкционный список ЕС как лицо, связанное с крупным российским бизнесменом. После нескольких решений Суда ЕС в ее пользу Совет ЕС несколько раз возвращал фигурантку в список на прежних основаниях.

"Совет нарушил обязанность, возложенную на него статьей 266 договора о функционировании Евросоюза", - говорится в решении суда.

Суд также в очередной раз отказал Совету ЕС в повторном включении Токаревой в санкционный список, подчеркнув, что игнорирование решений судебной инстанции наносит ей вред.