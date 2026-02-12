Рейтинг@Mail.ru
Племянник Карапетяна объявил о создании партии "Сильная Армения" - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 12.02.2026 (обновлено: 13:46 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/erevan-2073896400.html
Племянник Карапетяна объявил о создании партии "Сильная Армения"
Племянник Карапетяна объявил о создании партии "Сильная Армения" - РИА Новости, 12.02.2026
Племянник Карапетяна объявил о создании партии "Сильная Армения"
Племянник предпринимателя Самвела Карапетяна и координатор движения "По-нашему" Нарек Карапетян объявил в четверг в Ереване о создании партии "Сильная Армения". РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T13:41:00+03:00
2026-02-12T13:46:00+03:00
в мире
ереван
армения
самвел карапетян
ваагн хачатурян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073888648_0:0:1240:698_1920x0_80_0_0_ba2ef201a690efd9468eee717af23939.jpg
https://ria.ru/20260203/armeniya-2072061394.html
https://ria.ru/20260121/karapetjan-2069428809.html
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073888648_112:0:1240:846_1920x0_80_0_0_424db470580293875c0684b9f56ef01d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ереван, армения, самвел карапетян, ваагн хачатурян, армянская апостольская церковь
В мире, Ереван, Армения, Самвел Карапетян, Ваагн Хачатурян, Армянская апостольская церковь
Племянник Карапетяна объявил о создании партии "Сильная Армения"

Племянник Карапетяна Нарек объявил о создании партии "Сильная Армения"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРуководитель координационного совета народного движения "По-нашему" Нарек Карапетян. 12 февраля 2026
Руководитель координационного совета народного движения По-нашему Нарек Карапетян. 12 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Руководитель координационного совета народного движения "По-нашему" Нарек Карапетян. 12 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 12 фев - РИА Новости. Племянник предпринимателя Самвела Карапетяна и координатор движения "По-нашему" Нарек Карапетян объявил в четверг в Ереване о создании партии "Сильная Армения".
"Сегодня имею честь объявить о создании партии "Сильная Армения. Наша победа (на парламентских выборах - ред.) неизбежна. Об этом свидетельствуют результаты соцопросов, отклики граждан и паника властей", - заявил Карапетян на церемонии презентации политсилы, которая прошла в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Самвел Карапетян опережает Пашиняна в рейтинге, заявил Нарек Карапетян
3 февраля, 23:53
По его словам, для реализации своих целей партии нужно большинство в парламенте.
"Настало время сильного, серьезного лидера. Власть - не самоцель, нужны дела", - заявил Нарек Карапетян. По его словам, новая политическая сила намерена бороться с бедностью, обеспечить реализацию урожая в селах, создать рабочие места в городах, превратить Ереван в современный региональный центр.
Ранее сторонники Самвела Карапетяна объявили о создании бизнесменом не политического добровольного движения "По-нашему", на основе которого планировали сформировать новую политическую силу в Армении.
Самвел Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря его перевели под домашний арест.
Шестого февраля президент Армении Ваагн Хачатурян официально утвердил 7 июня днем проведения парламентских выборов.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Предприниматель Карапетян выиграл суд против политика, сообщил адвокат
21 января, 21:41
 
В миреЕреванАрменияСамвел КарапетянВаагн ХачатурянАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала