Племянник Карапетяна объявил о создании партии "Сильная Армения"

ЕРЕВАН, 12 фев - РИА Новости. Племянник предпринимателя Самвела Карапетяна и координатор движения "По-нашему" Нарек Карапетян объявил в четверг в Ереване о создании партии "Сильная Армения".

"Сегодня имею честь объявить о создании партии "Сильная Армения. Наша победа (на парламентских выборах - ред.) неизбежна. Об этом свидетельствуют результаты соцопросов, отклики граждан и паника властей", - заявил Карапетян на церемонии презентации политсилы, которая прошла в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване

По его словам, для реализации своих целей партии нужно большинство в парламенте.

"Настало время сильного, серьезного лидера. Власть - не самоцель, нужны дела", - заявил Нарек Карапетян. По его словам, новая политическая сила намерена бороться с бедностью, обеспечить реализацию урожая в селах, создать рабочие места в городах, превратить Ереван в современный региональный центр.

Ранее сторонники Самвела Карапетяна объявили о создании бизнесменом не политического добровольного движения "По-нашему", на основе которого планировали сформировать новую политическую силу в Армении

Самвел Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви . Тридцатого декабря его перевели под домашний арест.