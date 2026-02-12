https://ria.ru/20260212/erevan-2073896400.html
Племянник Карапетяна объявил о создании партии "Сильная Армения"
Племянник Карапетяна объявил о создании партии "Сильная Армения" - РИА Новости, 12.02.2026
Племянник Карапетяна объявил о создании партии "Сильная Армения"
Племянник предпринимателя Самвела Карапетяна и координатор движения "По-нашему" Нарек Карапетян объявил в четверг в Ереване о создании партии "Сильная Армения". РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T13:41:00+03:00
2026-02-12T13:41:00+03:00
2026-02-12T13:46:00+03:00
в мире
ереван
армения
самвел карапетян
ваагн хачатурян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073888648_0:0:1240:698_1920x0_80_0_0_ba2ef201a690efd9468eee717af23939.jpg
https://ria.ru/20260203/armeniya-2072061394.html
https://ria.ru/20260121/karapetjan-2069428809.html
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073888648_112:0:1240:846_1920x0_80_0_0_424db470580293875c0684b9f56ef01d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, самвел карапетян, ваагн хачатурян, армянская апостольская церковь
В мире, Ереван, Армения, Самвел Карапетян, Ваагн Хачатурян, Армянская апостольская церковь
Племянник Карапетяна объявил о создании партии "Сильная Армения"
Племянник Карапетяна Нарек объявил о создании партии "Сильная Армения"
ЕРЕВАН, 12 фев - РИА Новости. Племянник предпринимателя Самвела Карапетяна и координатор движения "По-нашему" Нарек Карапетян объявил в четверг в Ереване о создании партии "Сильная Армения".
"Сегодня имею честь объявить о создании партии "Сильная Армения. Наша победа (на парламентских выборах - ред.) неизбежна. Об этом свидетельствуют результаты соцопросов, отклики граждан и паника властей", - заявил Карапетян на церемонии презентации политсилы, которая прошла в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване
.
По его словам, для реализации своих целей партии нужно большинство в парламенте.
"Настало время сильного, серьезного лидера. Власть - не самоцель, нужны дела", - заявил Нарек Карапетян. По его словам, новая политическая сила намерена бороться с бедностью, обеспечить реализацию урожая в селах, создать рабочие места в городах, превратить Ереван в современный региональный центр.
Ранее сторонники Самвела Карапетяна
объявили о создании бизнесменом не политического добровольного движения "По-нашему", на основе которого планировали сформировать новую политическую силу в Армении
.
Самвел Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви
. Тридцатого декабря его перевели под домашний арест.
Шестого февраля президент Армении Ваагн Хачатурян
официально утвердил 7 июня днем проведения парламентских выборов.