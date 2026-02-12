Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проекты о расширении социальных гарантий участников СВО
16:41 12.02.2026
В Госдуму внесли проекты о расширении социальных гарантий участников СВО
В Госдуму внесли проекты о расширении социальных гарантий участников СВО
"Единая Россия" (ЕР) внесла в Государственную Думу законопроекты о расширении социальных гарантий участников СВО, сообщили на сайте партии.
общество
владимир якушев
единая россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
общество, владимир якушев, единая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф
Общество, Владимир Якушев, Единая Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Единая Россия" (ЕР) внесла в Государственную Думу законопроекты о расширении социальных гарантий участников СВО, сообщили на сайте партии.
"Согласно первому законопроекту, сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии (имеющие специальные звания полиции), воспитывающие ребёнка-инвалида с детства, получат право на внеочередное предоставление жилья", - сказано в публикации.

Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Володин назвал поддержку участников СВО ключевым приоритетом Госдумы
2 февраля, 15:16
Как отметил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев, такая норма уже действует для сотрудников других ведомств.
"Законопроект восстанавливает справедливость, обеспечивая равную поддержку всем защитникам", - цитируют на сайте "Единой России" Якушева.
Вторая инициатива партии - бесплатный проезд для двух членов семьи или близких родственников военнослужащего от их места жительства до госпиталя или иного места лечения бойца и обратно, сообщается на сайте.
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Госдуме предложили сделать справку о статусе участника СВО бессрочной
9 февраля, 13:56
 
ОбществоВладимир ЯкушевЕдиная РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФ
 
 
