Рейтинг@Mail.ru
В Электроуглях тушат крупный пожар на производстве пластика - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:53 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/elektrougli-2074048208.html
В Электроуглях тушат крупный пожар на производстве пластика
В Электроуглях тушат крупный пожар на производстве пластика - РИА Новости, 12.02.2026
В Электроуглях тушат крупный пожар на производстве пластика
Крупный пожар на производстве пластика в двухэтажном кирпичном здании тушат в Подмосковных Электроуглях, сообщает ГКУ "Мособлпожспас". РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T22:53:00+03:00
2026-02-12T22:53:00+03:00
происшествия
электроугли
мособлпожспас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bf7ca79b214b96ae0592317c78e608.jpg
https://ria.ru/20260212/pozhar-2074043104.html
электроугли
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4764e571b7def8bcd2b156958a16b49e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, электроугли, мособлпожспас
Происшествия, Электроугли, Мособлпожспас
В Электроуглях тушат крупный пожар на производстве пластика

В подмосковных Электроуглях тушат крупный пожар на производстве пластика

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС. Архивное фото
Сотрудник МЧС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Крупный пожар на производстве пластика в двухэтажном кирпичном здании тушат в Подмосковных Электроуглях, сообщает ГКУ "Мособлпожспас".
"Пожарные тушат крупный пожар на производстве пластика. В единую службу 112 поступила информация о пожаре на территории производственного здания в городе Электроугли городского округа Богородский. Сообщалось, что двухэтажное кирпичное здание, используемое для производства пластиковых изделий, охвачено огнем", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГКУ.
Уточняется, что подразделения "Мособлпожспас" и федеральной противопожарной службы были немедленно направлены на место происшествия.
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Самарской области ликвидировали пожар на складе с пластиковой продукцией
Вчера, 21:52
 
ПроисшествияЭлектроуглиМособлпожспас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала