https://ria.ru/20260212/elektrougli-2074048208.html
В Электроуглях тушат крупный пожар на производстве пластика
В Электроуглях тушат крупный пожар на производстве пластика - РИА Новости, 12.02.2026
В Электроуглях тушат крупный пожар на производстве пластика
Крупный пожар на производстве пластика в двухэтажном кирпичном здании тушат в Подмосковных Электроуглях, сообщает ГКУ "Мособлпожспас". РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T22:53:00+03:00
2026-02-12T22:53:00+03:00
2026-02-12T22:53:00+03:00
происшествия
электроугли
мособлпожспас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bf7ca79b214b96ae0592317c78e608.jpg
https://ria.ru/20260212/pozhar-2074043104.html
электроугли
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4764e571b7def8bcd2b156958a16b49e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, электроугли, мособлпожспас
Происшествия, Электроугли, Мособлпожспас
В Электроуглях тушат крупный пожар на производстве пластика
В подмосковных Электроуглях тушат крупный пожар на производстве пластика