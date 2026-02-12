Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: Московский фонд реновации за год ввел больше всего жилья в России - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/efimov-2073773289.html
Ефимов: Московский фонд реновации за год ввел больше всего жилья в России
Ефимов: Московский фонд реновации за год ввел больше всего жилья в России - РИА Новости, 12.02.2026
Ефимов: Московский фонд реновации за год ввел больше всего жилья в России
Застройщиком с наибольшим вводом жилья по всей России в 2025 году стал Московский фонд реновации, который возвел 2,3 миллиона "квадратов", рассказал заммэра... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T09:09:00+03:00
2026-02-12T09:09:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051046491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc8cf51b1d781efa1325eade207c4ed6.jpg
https://ria.ru/20260210/moskva-2073472240.html
https://ria.ru/20260211/moskva-2073681090.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051046491_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f90c3155a067eb90e1eee2f4efef66b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: Московский фонд реновации за год ввел больше всего жилья в России

Ефимов: Московский фонд реновации в 2025 году лидировал по вводу жилья в России

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Застройщиком с наибольшим вводом жилья по всей России в 2025 году стал Московский фонд реновации, который возвел 2,3 миллиона "квадратов", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"По итогам 2025 года Московский фонд реновации занял первое место в рейтинге по объему введенного жилья среди компаний-застройщиков столицы и всей России. Всего в рамках реализации программы реновации в прошлом году построили 119 домов жилой площадью около 2,3 миллиона квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Ефимов: технологию метростроения применили при строительстве медкомплекса
10 февраля, 16:09
Замглавы города уточнил, что таким образом появилось около 35 тысяч новых квартир.
В пресс-службе градкомплекса отметили, что самое большое количество домов по реновации в прошлом году было построено в юго-восточной и восточной частях Москвы. Речь идет о 21 новостройке, там было обустроено примерно 13 тысяч квартир. К примеру, в Кузьминках появились девять новых жилых комплексов с 2,5 тысячами квартир в общей сумме.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что программа реновации выполнена более чем на 25%.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Ефимов: более 500 человек переселяются в новостройку по реновации в Люблине
Вчера, 16:03
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала