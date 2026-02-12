© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: Московский фонд реновации за год ввел больше всего жилья в России

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Застройщиком с наибольшим вводом жилья по всей России в 2025 году стал Московский фонд реновации, который возвел 2,3 миллиона "квадратов", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"По итогам 2025 года Московский фонд реновации занял первое место в рейтинге по объему введенного жилья среди компаний-застройщиков столицы и всей России. Всего в рамках реализации программы реновации в прошлом году построили 119 домов жилой площадью около 2,3 миллиона квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Замглавы города уточнил, что таким образом появилось около 35 тысяч новых квартир.

В пресс-службе градкомплекса отметили, что самое большое количество домов по реновации в прошлом году было построено в юго-восточной и восточной частях Москвы. Речь идет о 21 новостройке, там было обустроено примерно 13 тысяч квартир. К примеру, в Кузьминках появились девять новых жилых комплексов с 2,5 тысячами квартир в общей сумме.