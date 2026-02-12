https://ria.ru/20260212/dyupon-enyan-2073836970.html
"Никогда не вернет". Во Франции сделали громкое заявление об Украине
"Никогда не вернет". Во Франции сделали громкое заявление об Украине
Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал в соцсети X одобрение кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро. РИА Новости, 12.02.2026
"Никогда не вернет". Во Франции сделали громкое заявление об Украине
Дюпон-Эньян: кредит Украине на 90 миллиардов евро ударит по Франции