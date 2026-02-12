Рейтинг@Mail.ru
10:25 12.02.2026
"Никогда не вернет". Во Франции сделали громкое заявление об Украине
"Никогда не вернет". Во Франции сделали громкое заявление об Украине
Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал в соцсети X одобрение кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро. РИА Новости, 12.02.2026
"Никогда не вернет". Во Франции сделали громкое заявление об Украине

Дюпон-Эньян: кредит Украине на 90 миллиардов евро ударит по Франции

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал в соцсети X одобрение кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро.
«
"В то время как Франция разваливается, а Европа погрязает в кризисе, ЕС предпочитает поддерживать трагическую войну. Этот новый кредит, который Украина никогда не вернет, обременяет французов дополнительным долгом в размере 17 миллиардов евро", — посетовал он.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Узаконенная шизофрения". Каллас унизили из-за ее выпада в адрес России
Вчера, 08:42
Накануне Европейский парламент одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Решение о совместном займе было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.
Россия не раз называла заморозку ее активов на Западе воровством.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
На Западе забили тревогу после жесткого предупреждения Лаврова
Вчера, 09:04
 
