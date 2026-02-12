https://ria.ru/20260212/dud-2073872619.html
Суд ужесточил приговор Дудю* по делу об уклонении от обязанностей иноагента
Суд ужесточил приговор Дудю* по делу об уклонении от обязанностей иноагента - РИА Новости, 12.02.2026
Суд ужесточил приговор Дудю* по делу об уклонении от обязанностей иноагента
Суд ужесточил приговор блогеру Юрию Дудю* по делу об уклонении от обязанностей иноагента, добавив запрет на администрирование сайтов на 3 года, сообщили в... РИА Новости, 12.02.2026
Суд на 3 года запретил Дудю администрировать сайты
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Суд ужесточил приговор блогеру Юрию Дудю* по делу об уклонении от обязанностей иноагента, добавив запрет на администрирование сайтов на 3 года, сообщили в прокуратуре столицы.
"По апелляционному представлению прокурора усилен приговор в отношении иноагента Юрия Дудя*... Апелляционным определением суда Дудю* назначено дополнительное наказание. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на три года", - говорится в сообщении в канале
ведомства на платформе Max.
В ноябре 2025 года судом был вынесен заочный приговор в отношении Дудя*. Он признан виновным по части 2 статьи 330.1 УК РФ
(уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) и ему было назначено наказание в виде года и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Прокурор внес апелляционное представление на приговор суда, в котором поставил вопрос о применении дополнительного наказания. Приговор также обжалован в апелляционном порядке стороной защиты. Жалоба защиты оставлена без удовлетворения.
Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года, его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента