Суд ужесточил приговор Дудю* по делу об уклонении от обязанностей иноагента

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Суд ужесточил приговор блогеру Юрию Дудю* по делу об уклонении от обязанностей иноагента, добавив запрет на администрирование сайтов на 3 года, сообщили в прокуратуре столицы.

"По апелляционному представлению прокурора усилен приговор в отношении иноагента Юрия Дудя*... Апелляционным определением суда Дудю* назначено дополнительное наказание. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на три года", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе Max.

В ноябре 2025 года судом был вынесен заочный приговор в отношении Дудя*. Он признан виновным по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) и ему было назначено наказание в виде года и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Прокурор внес апелляционное представление на приговор суда, в котором поставил вопрос о применении дополнительного наказания. Приговор также обжалован в апелляционном порядке стороной защиты. Жалоба защиты оставлена без удовлетворения.

Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года, его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства.