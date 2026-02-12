Рейтинг@Mail.ru
Пострадавших в ДТП в Башкирии детей перевезли в Челябинск - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/dtp-2073913137.html
Пострадавших в ДТП в Башкирии детей перевезли в Челябинск
Пострадавших в ДТП в Башкирии детей перевезли в Челябинск - РИА Новости, 12.02.2026
Пострадавших в ДТП в Башкирии детей перевезли в Челябинск
Санитарная авиация перевезла в больницу Челябинска трех детей, пострадавших в ДТП в Башкирии, их беременная мама остается в башкирской клинике, сообщил министр... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T14:25:00+03:00
2026-02-12T14:25:00+03:00
происшествия
учалинский район
челябинск
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073513340_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_d1f021314fc151fca955c6bad3b7d9e3.jpg
https://ria.ru/20251226/ulyanovsk-2064980931.html
учалинский район
челябинск
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073513340_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c767e24f1001891957c781b0fe804e85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, учалинский район, челябинск, республика башкортостан
Происшествия, Учалинский район, Челябинск, Республика Башкортостан
Пострадавших в ДТП в Башкирии детей перевезли в Челябинск

Санитарная авиация перевезла в Челябинск 3 детей, пострадавших в ДТП в Башкирии

© Фото : Госавтоинспекция БашкортостанаПоследствия ДТП с участием автомобилей "Лада Гранта" и Daewoo Matiz в Башкирии
Последствия ДТП с участием автомобилей Лада Гранта и Daewoo Matiz в Башкирии - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана
Последствия ДТП с участием автомобилей "Лада Гранта" и Daewoo Matiz в Башкирии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 12 фев – РИА Новости. Санитарная авиация перевезла в больницу Челябинска трех детей, пострадавших в ДТП в Башкирии, их беременная мама остается в башкирской клинике, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Ранее в Госавтоинспекции региона сообщили, что в Учалинском районе Башкирии в результате столкновения двух автомобилей погибла двухлетняя девочка, пострадали беременная женщина и трое детей 9, 7 и 5 лет.
«

"Маленьких пациентов, пострадавших в ДТП в Учалинском районе, перевели из Учалинской ЦРБ в Челябинскую областную больницу. Сегодня их забрала санитарная авиация. Дальнейшее лечение они будут проходить у себя дома. На данный момент состояние двоих из них по-прежнему остается стабильно тяжелым. Третий ребенок находится в состоянии средней степени тяжести", - написал Рахматуллин в своем Telegram-канале.

По его данным, беременная женщина продолжает лечение в Республиканской клинической больнице имени Куватова. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Ульяновске ребенок погиб при опрокидывании автомобиля
26 декабря 2025, 19:56
 
ПроисшествияУчалинский районЧелябинскРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала