Пострадавших в ДТП в Башкирии детей перевезли в Челябинск

"Маленьких пациентов, пострадавших в ДТП в Учалинском районе, перевели из Учалинской ЦРБ в Челябинскую областную больницу. Сегодня их забрала санитарная авиация. Дальнейшее лечение они будут проходить у себя дома. На данный момент состояние двоих из них по-прежнему остается стабильно тяжелым. Третий ребенок находится в состоянии средней степени тяжести", - написал Рахматуллин в своем Telegram-канале.