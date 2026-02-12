https://ria.ru/20260212/dtp-2073913137.html
Пострадавших в ДТП в Башкирии детей перевезли в Челябинск
Пострадавших в ДТП в Башкирии детей перевезли в Челябинск - РИА Новости, 12.02.2026
Пострадавших в ДТП в Башкирии детей перевезли в Челябинск
Санитарная авиация перевезла в больницу Челябинска трех детей, пострадавших в ДТП в Башкирии, их беременная мама остается в башкирской клинике, сообщил министр... РИА Новости, 12.02.2026
УФА, 12 фев – РИА Новости. Санитарная авиация перевезла в больницу Челябинска трех детей, пострадавших в ДТП в Башкирии, их беременная мама остается в башкирской клинике, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Ранее в Госавтоинспекции региона сообщили, что в Учалинском районе Башкирии в результате столкновения двух автомобилей погибла двухлетняя девочка, пострадали беременная женщина и трое детей 9, 7 и 5 лет.
«
"Маленьких пациентов, пострадавших в ДТП в Учалинском районе, перевели из Учалинской ЦРБ в Челябинскую областную больницу. Сегодня их забрала санитарная авиация. Дальнейшее лечение они будут проходить у себя дома. На данный момент состояние двоих из них по-прежнему остается стабильно тяжелым. Третий ребенок находится в состоянии средней степени тяжести", - написал Рахматуллин в своем Telegram-канале.
По его данным, беременная женщина продолжает лечение в Республиканской клинической больнице имени Куватова. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.