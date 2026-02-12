В ДТП с грузовиком в Подмосковье погиб ребенок

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ребенок погиб в результате ДТП с участием автомобиля и грузовика в Солнечногорске, его мать госпитализирована с телесными повреждениями, сообщает подмосковный главк МВД России.

"По предварительной информации, 23-летний водитель, находясь за рулем автомобиля марки "Лада", не справился с управлением и совершил попутное столкновение с грузовой автомашиной марки "Скания". В результате ДТП погиб двухлетний мальчик - пассажир легковушки, а его мать получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.