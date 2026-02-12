https://ria.ru/20260212/dtp-2073794409.html
В ДТП с грузовиком в Подмосковье погиб ребенок
В ДТП с грузовиком в Подмосковье погиб ребенок - РИА Новости, 12.02.2026
В ДТП с грузовиком в Подмосковье погиб ребенок
Ребенок погиб в результате ДТП с участием автомобиля и грузовика в Солнечногорске, его мать госпитализирована с телесными повреждениями, сообщает подмосковный...
В ДТП с грузовиком в Подмосковье погиб ребенок
В ДТП с грузовиком в Солнечногорске погиб ребенок
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ребенок погиб в результате ДТП с участием автомобиля и грузовика в Солнечногорске, его мать госпитализирована с телесными повреждениями, сообщает подмосковный главк МВД России.
"По предварительной информации, 23-летний водитель, находясь за рулем автомобиля марки "Лада", не справился с управлением и совершил попутное столкновение с грузовой автомашиной марки "Скания". В результате ДТП погиб двухлетний мальчик - пассажир легковушки, а его мать получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.