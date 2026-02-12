Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами уничтожили девять украинских дронов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:59 12.02.2026 (обновлено: 21:06 12.02.2026)
Над российскими регионами уничтожили девять украинских дронов
Над российскими регионами уничтожили девять украинских дронов - РИА Новости, 12.02.2026
Над российскими регионами уничтожили девять украинских дронов
Дежурные средства ПВО РФ за 8 часов сбили 9 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
республика крым
россия
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, республика крым, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Республика Крым, Россия
Над российскими регионами уничтожили девять украинских дронов

Минобороны: средства ПВО за 8 часов сбили 9 украинских БПЛА над Россией

Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО РФ за 8 часов сбили 9 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Двенадцатого февраля в период с 12.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Белгородской области, три БПЛА – над территорией Республики Крым и два БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
