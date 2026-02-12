https://ria.ru/20260212/dron-2074026243.html
Над российскими регионами уничтожили девять украинских дронов
Над российскими регионами уничтожили девять украинских дронов - РИА Новости, 12.02.2026
Над российскими регионами уничтожили девять украинских дронов
Дежурные средства ПВО РФ за 8 часов сбили 9 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
республика крым
россия
Над российскими регионами уничтожили девять украинских дронов
Минобороны: средства ПВО за 8 часов сбили 9 украинских БПЛА над Россией