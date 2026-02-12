Юрист рассказала, что грозит водителям за дрифт на дорогах

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Водителю за опасный дрифт на дорогах грозит лишение свободы до двух лет или штраф в 300 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист Екатерина Нечаева.

"Водителю грозит до 2 лет лишения свободы или штраф 300 тысяч рублей, если во время дрифта на дороге по его вине оказались в опасности или пострадали другие водители, а также пешеходы", - сообщила она, добавив, что также за помеху для других автомобилей может грозить административный штраф до 10 тысяч рублей.

Кроме того, юрист уточнила, что лихачу могут выписать административный штраф в размере до 7,5 тысяч рублей и даже лишить водительских прав, например, если автомобиль во время дрифта выехал на встречку.