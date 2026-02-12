https://ria.ru/20260212/drift-2073803973.html
Юрист рассказала, что грозит водителям за дрифт на дорогах
Юрист рассказала, что грозит водителям за дрифт на дорогах
Юрист рассказала, что грозит водителям за дрифт на дорогах
Водителю за опасный дрифт на дорогах грозит лишение свободы до двух лет или штраф в 300 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист Екатерина Нечаева. РИА Новости, 12.02.2026
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Водителю за опасный дрифт на дорогах грозит лишение свободы до двух лет или штраф в 300 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист Екатерина Нечаева.
"Водителю грозит до 2 лет лишения свободы или штраф 300 тысяч рублей, если во время дрифта на дороге по его вине оказались в опасности или пострадали другие водители, а также пешеходы", - сообщила она, добавив, что также за помеху для других автомобилей может грозить административный штраф до 10 тысяч рублей.
Кроме того, юрист уточнила, что лихачу могут выписать административный штраф в размере до 7,5 тысяч рублей и даже лишить водительских прав, например, если автомобиль во время дрифта выехал на встречку.
Нечаева добавила, что за дрифт на пешеходном переходе грозит административный штраф до 2,5 тысячи рублей. "Поскольку это могут расценить как непредоставление преимущества пешеходам", - заключила она.