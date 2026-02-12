Рейтинг@Mail.ru
Русский дом в Словакии возобновил работу в полном формате - РИА Новости, 12.02.2026
10:39 12.02.2026
Русский дом в Словакии возобновил работу в полном формате
Русский дом в Словакии возобновил работу в полном формате после заморозки деятельности в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости глава Россотрудничества...
Русский дом в Словакии возобновил работу в полном формате

© Фото : РЦНК в БратиславеРЦНК в Братиславе
© Фото : РЦНК в Братиславе
РЦНК в Братиславе. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Русский дом в Словакии возобновил работу в полном формате после заморозки деятельности в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"С июня 2025 года РЦНК в Братиславе возобновил свою деятельность в полном формате", - сказал Примаков.
В апреле 2023 года глава Россотрудничества называл Словакию в числе стран, где работа Русских домов заморожена. Словацкое издание Pravda сообщило в январе, что министр культуры страны Мартина Шимковичова отменила ранее введенный запрет на сотрудничество с РФ, Белоруссией в области культуры. Как рассказал Примаков РИА Новости впоследствии, возобновление работы Русского дома в Словакии возможно. Позже он уточнил: российская сторона не будет напрашиваться на открытие Русского дома, но рассмотрит словацкую инициативу на эту тему, если она поступит.
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Примаков раскритиковал закрытие Русского дома в Азербайджане
16 июля 2025, 14:01
 
