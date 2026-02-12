Рейтинг@Mail.ru
Внешний долг России за 2025 год вырос на 10,4 процента - РИА Новости, 12.02.2026
16:26 12.02.2026
Внешний долг России за 2025 год вырос на 10,4 процента
Внешний долг России за 2025 год вырос на 10,4 процента - РИА Новости, 12.02.2026
Внешний долг России за 2025 год вырос на 10,4 процента
Внешний долг РФ по состоянию на 1 января составил 319,8 миллиарда долларов, увеличившись за 2025 год на 30 миллиардов долларов, или на 10,4%, сообщает ЦБ РФ. РИА Новости, 12.02.2026
экономика, россия, сша
Экономика, Россия, США
Внешний долг России за 2025 год вырос на 10,4 процента

Внешний долг России с начала года вырос на 30 миллиардов долларов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Денежные купюры. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Внешний долг РФ по состоянию на 1 января составил 319,8 миллиарда долларов, увеличившись за 2025 год на 30 миллиардов долларов, или на 10,4%, сообщает ЦБ РФ.
"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2026 года составил 319,8 миллиарда долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 30,0 миллиардов долларов США, или на 10,4%", - говорится в сообщении.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
