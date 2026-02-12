https://ria.ru/20260212/dolg-2073946528.html
Внешний долг России за 2025 год вырос на 10,4 процента
Внешний долг России за 2025 год вырос на 10,4 процента
Внешний долг РФ по состоянию на 1 января составил 319,8 миллиарда долларов, увеличившись за 2025 год на 30 миллиардов долларов, или на 10,4%, сообщает ЦБ РФ. РИА Новости, 12.02.2026
экономика
россия
сша
