Дмитриев прокомментировал отставку главы британской госслужбы - РИА Новости, 12.02.2026
22:04 12.02.2026
Дмитриев прокомментировал отставку главы британской госслужбы
Дмитриев прокомментировал отставку главы британской госслужбы
Цитатой из песни британской группы Queen прокомментировал в четверг отставку главы госслужбы Британии глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 12.02.2026
политика
россия
кирилл дмитриев
кир стармер
queen
российский фонд прямых инвестиций
россия
политика, россия, кирилл дмитриев, кир стармер, queen, российский фонд прямых инвестиций
Политика, Россия, Кирилл Дмитриев, Кир Стармер, Queen, Российский фонд прямых инвестиций
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Цитатой из песни британской группы Queen прокомментировал в четверг отставку главы госслужбы Британии глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее в четверг кабмин Британии сообщил об отставке главы госслужбы, секретаря кабинета министров премьера Кира Стармера Криса Уормолда. Он является фактическим главой государственной бюрократии, координирующим ее работу с правительством.
«
"Еще один свалился замертво", - сказал Дмитриев в соцсети X, процитировав текст песни.
Ранее премьер Стармер на фоне слухов о собственной отставке заявил, что никогда не откажется от мандата, данного избирателями.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
