Дмитриев рассказал, почему имя Мухаммед стало самым популярным в ЕС - РИА Новости, 12.02.2026
00:25 12.02.2026
Дмитриев рассказал, почему имя Мухаммед стало самым популярным в ЕС
Дмитриев рассказал, почему имя Мухаммед стало самым популярным в ЕС
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что имя Мухаммед стало самым популярным среди новорожденных в ряде мегаполисов ЕС из-за миграционной политики. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T00:25:00+03:00
2026-02-12T00:25:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_298:475:3057:2027_1920x0_80_0_0_0c2bf4e4a3c07ba7ad5beed133a569f2.jpg
великобритания, лондон, манчестер, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз
Великобритания, Лондон, Манчестер, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз
Дмитриев рассказал, почему имя Мухаммед стало самым популярным в ЕС

Дмитриев: имя Мухаммед стало самым популярным в ЕС из-за миграционной политики

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что имя Мухаммед стало самым популярным среди новорожденных в ряде мегаполисов ЕС из-за миграционной политики.
"Подход Великобритании и ЕС к миграции в одном посте", - прокомментировал Дмитриев в соцсети X публикацию аккаунта World of Statistics. Оригинальный пост утверждал, что имя Мухаммед стало самым популярным среди новорожденных в Лондоне, Манчестере, Берлине, Брюсселе, Гааге, Амстердаме и Осло.
При этом, согласно посту World of Statistics, самым популярным среди новорожденных в Варшаве остается имя Ян.
Стармер потерпел неудачу во всем, заявил Дмитриев
Вчера, 12:04
Стармер потерпел неудачу во всем, заявил Дмитриев
Вчера, 12:04
 
