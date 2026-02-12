Рейтинг@Mail.ru
12.02.2026

Посол Владимир Байбаков: Запад пытается вытеснить Россию с рынка Марокко
13:00 12.02.2026
Посол Владимир Байбаков: Запад пытается вытеснить Россию с рынка Марокко
Посол Владимир Байбаков: Запад пытается вытеснить Россию с рынка Марокко - РИА Новости, 12.02.2026
Посол Владимир Байбаков: Запад пытается вытеснить Россию с рынка Марокко
Санкции осложняют торговлю России и Марокко, однако Москва и Рабат адаптируются к ограничениям и сохраняют объемы товарооборота. Об этом, а также о том, с... РИА Новости, 12.02.2026
Посол Владимир Байбаков: Запад пытается вытеснить Россию с рынка Марокко

Посол РФ в Марокко Владимир Байбаков
Посол РФ в Марокко Владимир Байбаков - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Посольство Российской Федерации в Королевстве Марокко
Посол РФ в Марокко Владимир Байбаков. Архивное фото
Санкции осложняют торговлю России и Марокко, однако Москва и Рабат адаптируются к ограничениям и сохраняют объемы товарооборота. Об этом, а также о том, с какого города российским туристам стоит начать знакомство с королевством, и почему дипломатическая служба становится образом жизни, рассказал в интервью РИА Новости по случаю профессионального праздника дипломатов посол РФ в Марокко Владимир Байбаков.
– В День дипломатического работника можете ли вы вспомнить момент в своей карьере, когда впервые почувствовали, что дипломатия – это не просто профессия, а образ жизни?
– В полную меру почувствовал это под звездным небом Ирака в далеком 1995 году. В то время я работал от МИД России в составе группы инспекторов Спецкомиссии ООН по разоружению Ирака в горах Мосула, где ооновцы искали спрятанные режимом Саддама Хуссейна от международного сообщества запрещенные ракеты. Иракские представители, испугавшись проживавших в тех районах курдов и разбросанных по местности мин, отказались сопровождать нашу группу, но мы справились. Переночевали в палатках и, использовав навыки вести переговоры и знание арабского языка, по-мирному договорились с курдами и при их содействии успешно выполнили свою миссию. Тогда я ясно осознал, что дипломатия – это не только профессия, но и образ жизни, да и в определенных случаях – способ выживания.
– Был ли в вашей практике случай, когда одно неформальное, человеческое решение оказалось важнее десятка официальных нот и переговоров?
– Хороший пример из периода моей работы послом в Мавритании. В 2013 году проходившие в мавританской столице Нуакшоте переговоры представителей Росрыболовства подошли к опасной черте – мавританцы ввели тогда новые невыгодные для иностранного флота правила промысла, и российские суда были готовы свернуть свою деятельность в Мавритании. Я пошел на крайние меры: хорошо зная главу мавританской делегации, министра рыболовства и морской экономики Агдафну Ульд Эйи, предложил ему провести доверительную беседу тет-а-тет с его российским коллегой, тогдашним руководителем Росрыболовства Андреем Крайним при моем участии в качестве переводчика в отдельном кабинете. Этот доверительный раунд завершился успешно, соглашение было подписано, и Россия возобновила промысел в территориальных водах Мавритании.
Сергей Грицай - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Переводчик МИД Грицай: мы работали в "Ниве" с Путиным за рулем
10 февраля, 17:00
– В последнее время Марокко набирает популярность среди россиян как туристическое направление. Если бы к вам обратился турист, впервые собирающийся посетить эту страну, что вы бы ему посоветовали? С чего лучше начать знакомство с Марокко?
– Я бы лично посоветовал начать с Марракеша. Ведь именно с названия этого города, по-испански Marruecos, стало известно Марокко. И сейчас не случайно, что этот город стал буквально Меккой для иностранных туристов. Ценителем красоты Марракеша был бывший британский премьер Уинстон Черчилль, который оказался неплохим художником. Написанная им в 1943 году картина "Минарет мечети Аль–Кутубия" побывала в коллекции известного американского актера Брэда Питта, а недавно была продана богатому ценителю искусства на аукционе Christie's в Лондоне за 12 миллионов долларов. Хотя отображенные на этой картине красоты, при всем уважении к Уинстону Черчиллю, далеки от оригинала. По итогам прошедшего года "красный город" (по традиции все дома в Марракеше окрашены в цвет натуральной глины) посетило рекордное число туристов.
Впрочем, в Марокко много других интересных мест. Это и Фес, долгое время соревновавшийся с Марракешем за право быть столицей единого государства, и Танжер, где встречаются Атлантический океан и Средиземное море, и известный во всем мире уникальный синий город Шефшаун, и, наконец, нынешняя столица королевства Рабат – город аистов, тех птиц, которые любят чистоту, порядок и широкие перспективы. Приятной была бы и поездка в Атласские горы или на побережье Атлантического океана, например, в Эссуэйру или Агадир, а также к городам близ Средиземного моря, включая Саидию на границе с Алжиром. Марокко – это страна, которая сочетает в себе богатую историю, уникальную культуру и невероятное природное разнообразие.
Другой совет: российским туристам следует помнить, что Марокко – мусульманская страна, и с должным уважением относиться к местным обычаям. Тогда отдых будет приятным и наполненным только положительными эмоциями.
– Насколько Марокко сегодня можно считать безопасной и стабильной страной, в том числе на фоне недавних протестных акций?
– Отмечаем, что Марокко под руководством короля Мухаммеда VI стабильно и успешно развивается. Это в полной мере ощущалось и было признано всеми участниками недавно состоявшегося в стране Чемпионата африканских наций по футболу. Показательно и то, что по итогам прошедшего года королевство посетило рекордное число туристов – 20 миллионов человек, что на 14% больше по сравнению с 2024 годом. Для страны с населением в 37 миллионов жителей – это огромная цифра. Местные власти уделяют большое внимание вопросам поддержания общественного порядка и борьбе с преступностью. Марокко вносит огромный вклад в обеспечение безопасности и стабильности в регионе, включая зону Сахаро-Сахеля, играет важную роль в глобальной борьбе с терроризмом – на ее территории успешно работает региональное отделение ооновского Управления по борьбе с терроризмом.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Марокко может заработать до $1,2 млрд на Кубке Африки по футболу
24 декабря 2025, 12:47
Упомянутые вами протестные акции с участием так называемого "поколения Z", в отличие от других стран, не приобрели больших масштабов, и все спорные вопросы здесь решаются через диалог.
– Растет ли товарооборот между Россией и Марокко? Какая российская продукция пользуется наибольшим спросом в королевстве? Проявляет ли интерес российский бизнес к марокканскому рынку?
– Несмотря на введенные западными странами антироссийские санкции, товарооборот между Россией и Марокко устойчиво поддерживается на отметке два миллиарда долларов, что обусловлено как расширением двусторонних торговых отношений, так и растущим интересом к марокканскому рынку со стороны российского бизнеса. Основной экспорт из Марокко в Россию – это фрукты, морепродукты и рыба. Марокканская сторона также заинтересована в российских технологиях и инвестициях, особенно в таких областях как энергетика, инфраструктура и сельское хозяйство. Россия поставляет сельскохозяйственную продукцию, удобрения и корма для животных, фармацевтические препараты, электрооборудование, информационные технологии и другое.
– Насколько западные санкции осложняют двустороннее сотрудничество? Удается ли выстраивать расчеты в национальных валютах?
– Санкции, конечно, создают определенные сложности, в том числе в сфере платежных расчетов, и мы прекрасно видим, что западные страны беззастенчиво пытаются использовать их для вытеснения России с марокканского рынка. Конкретный пример: стимулируя марокканцев не покупать российский уголь, США заменяют его своим, который вразрез с установленными Западом стандартами зеленой экономики коптит и загрязняет атмосферу королевства гораздо больше, чем более качественное ископаемое топливо из России. В королевстве это также хорошо понимают, и мы вместе в духе отношений стратегического партнерства находим пути решения возникающих проблем в интересах дальнейшего развития сотрудничества, что в равной мере отвечает национальным интересам наших двух дружественных стран.
Георгий Борисенко - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Посол Георгий Борисенко: отношения России и Египта движутся к новым высотам
9 февраля, 13:00
– Марокканские мандарины хорошо известны и любимы в России. Как сейчас обстоят дела с поставками цитрусовых? Много ли у Марокко конкурентов на российском рынке и удалось ли нарастить объемы поставок на российский рынок в преддверии новогодних и рождественских праздников, когда спрос традиционно растет?
– Марокканские цитрусовые, и особенно мандарины, с давних времен пользуются огромной популярностью в нашей стране. Мандарины с ромбиком "Maroc" обожали в Советском Союзе и считали непременным атрибутом праздничных столов в дни празднования Нового года. Популярны они и сейчас. Есть, конечно, конкуренция со стороны других стран-производителей (например, Абхазии, Турции и Египта), однако благодаря высокому качеству продукции и известности бренда поставки марокканских цитрусовых в Россию постоянно растут, особенно в преддверии новогодних и рождественских праздников.
– Марокко успешно приняло Кубок Африки по футболу и готовится к проведению Чемпионата мира. Открыты ли в Марокко к участию сборной России по футболу, которая в последнее время не принимает участия в соревнованиях такого уровня?
– Марокко вполне оправданно получило статус мировой футбольной державы, о чем на днях объявил глава ФИФА (Международной федерации футбола – ред.) Джованни Инфантино. Огромная заслуга в этом лично короля Марокко Мухаммеда VI, уделяющего большое внимание развитию данного вида спорта. В футбол здесь играют практически все, практически всегда и практически везде. И дети, и взрослые. На стадионах, во дворах, на берегу океана и в любое время года.
Недавно в Марокко успешно и с хорошими результатами для марокканцев прошел кубок Африки, а сейчас королевство готовится вместе с Испанией и Португалией принять на своей территории турниры чемпионата мира 2030 года.
С учетом изложенного полагаем, что для сборной России или футбольной клубной команды было бы интересно сыграть с получившей мировую известность футбольной командой Марокко. Это хорошая идея, постараемся претворить ее в жизнь. При этом убеждены, что, независимо от результата такого турнира, его проведение пошло бы в копилку развития наших традиционно дружественных отношений.
Раз уж разговор зашел о спорте, отметим, что в январе в Рабате был открыт крупнейший в Африке олимпийский ледовый комплекс, оснащенный в соответствии с современными международными требованиями. Так что здесь были бы рады видеть и наших хоккеистов, и фигуристов.
Футболисты сборной Марокко - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Беспредел в финале Кубка Африки! Cенегал ушел с поля, а потом взял золото
19 января, 01:40
 
Марокко, Россия, Рабат, Уинстон Черчилль, Андрей Крайний, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), ООН, Международная федерация футбола (ФИФА), Интервью
 
 
