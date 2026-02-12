Директор Дипакадемии МИД: современный дипломат – многофункциональный боец

Дипломатическая академия МГИМО МИД России, десятилетиями выступающая кузницей кадров для внешнеполитического ведомства страны, не адаптируется к вызовам современности, а на опережение формирует новое поколение дипломатов, рассказал первый проректор МГИМО, директор Дипломатической академии МГИМО МИД России Сергей Шитьков. В интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника он назвал самые популярные программы подготовки, раскрыл число иностранных студентов и объяснил, как тематика и опыт СВО интегрируются в жизнь академии.

– Как Дипломатическая академия отмечает День дипломата? Какие традиции празднования этого дня в стенах вашего учебного заведения?

– Сердцем праздника у нас всегда была и остается церемония возложения цветов к мемориальным доскам в наших исторических зданиях. Мы вместе со студентами чтим память тех, кто отдал жизнь за Родину на полях Великой Отечественной, кто пал, исполняя долг в мирное время. Это ключевой, воспитывающий момент для будущих дипломатов. Он наглядно показывает молодежи, что их будущая служба – это не только почет, но и высочайшая ответственность, а порой и готовность к самопожертвованию.

Но, конечно, праздник не ограничивается памятными церемониями. Его душа – в личном общении. Особой традицией стали встречи студентов, лидеров молодежных объединений с ветеранами дипломатической службы, такими, как Владимир Васильевич Кузнецов, Сергей Васильевич Величкин, Владимир Иванович Винокуров, Михаил Григорьевич Троянский. Именно этот открытый разговор, где встречаются опыт и энергия молодости, и есть главная, неформальная традиция праздника, передающая из рук в руки не только знания, но и дух служения Отечеству.

– Кто из ваших выпускников стал известным дипломатом или политическим деятелем?

– Наша академия по праву гордится своей историей как кузница кадров для российской дипломатии и государственной службы. За десятилетия работы наши стены окончила целая плеяда выдающихся государственных деятелей, чьи имена известны не только в России, но и во всем мире.

Анатолий Федорович Добрынин, выпускник нашей академии, является выдающимся примером дипломата-стратега, чья деятельность на посту чрезвычайного и полномочного посла СССР в США на протяжении почти четверти века стала классикой мировой дипломатии. Особая гордость, что нынешний министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров, выпускник МГИМО, получил образование именно в особняке Дипакадемии на Остоженке. И сегодня, во исполнение стратегических решений президента Владимира Владимировича Путина, происходит знаковое воссоединение: мощь и традиции МГИМО возвращаются в эти исторические стены.

В дипломатическом корпусе успешно реализует себя Ирада Автандиловна Зейналова, известный журналист, прошедшая переподготовку в академии и получившая назначение на пост чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Маврикий.

Но география влияния наших выпускников выходит далеко за рамки внешнеполитического ведомства. Среди них – ключевые фигуры российской политической системы, такие, как председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко и министр спорта Российской Федерации Михаил Владимирович Дегтярев. Многие наши выпускники возглавляют министерства и ведомства, руководят регионами, занимают ведущие позиции в крупнейших государственных корпорациях и частном бизнесе. Мы поддерживаем с ними тесную связь, и они часто возвращаются в аудитории уже в качестве лекторов, передавая свой опыт новым поколениям. Это и есть живая эстафета профессионального мастерства и служения Родине.

– Сколько иностранных студентов проходят сейчас обучение в академии? Есть ли какие-либо программы международных обменов? Занимает ли кто-то из ваших выпускников важный дипломатический пост в своей стране?

– Что касается иностранных студентов, то сегодня у нас обучается более 200 граждан из различных стран мира. Это около 30 слушателей программ бакалавриата, более 140 – в магистратуре и порядка 35 – в аспирантуре. География очень широкая, с особым фокусом на страны СНГ, Азии и Ближнего Востока.

В условиях текущей международной обстановки классические программы студенческих обменов, к сожалению, приостановлены.

Гордостью академии являются наши иностранные выпускники, многие из которых занимают высшие государственные посты у себя на родине. Достаточно сказать, что президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев и президент Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов в разное время совершенствовали здесь свои знания. Это яркое свидетельство высокого качества и престижа нашего образования на международной арене.

– Какие направления и программы обучения сейчас являются самыми популярными? Изменились ли как-то предпочтения студентов в выборе учебных направлений на фоне изменения международной обстановки? Изменился ли как-то в связи с этим выбор студентов по изучению иностранных языков? Какие языки сейчас наиболее популярны среди студентов?

– Прежде всего, важно отметить, что в 2025 году в Дипломатической академии был проведен последний набор на программы бакалавриата. Это стратегическое решение в рамках объединения ресурсов с МГИМО, позволяющее сконцентрировать наши уникальные компетенции там, где они наиболее сильны: на магистратуре и дополнительном профессиональном образовании.

С целью укрепления международного диалога и формирования объективного образа России для иностранных граждан предусмотрены квоты на поступление в магистратуру.

Для решения стратегических задач в сфере гуманитарного влияния Центр культурной дипломатии, созданный на базе Дипломатической академии, совместно с Московским государственным институтом культуры запускает новую магистерскую программу "Культурная дипломатия в международных отношениях".

Также в магистратуре сегодня наиболее востребована программа "Мировой порядок: конфликты и сотрудничество" (ранее "Международная безопасность"). Это прямой ответ на время – подготовка аналитиков, способных разбираться в трансформации глобальной архитектуры, природе конфликтов и механизмах взаимодействия в новых реалиях.

Параллельно мы наблюдаем значительный рост интереса к магистратуре по "Международному праву". В эпоху санкционного давления и правовых конфликтов юристы-международники становятся ключевыми фигурами в защите национальных интересов России. Студенты делают осознанный, прагматичный выбор, видя в этом востребованную специализацию.

Этот же стратегический прагматизм четко прослеживается и в выборе иностранных языков на всех уровнях обучения. Помимо безусловного английского, сохраняется очень высокий спрос на восточные языки, прежде всего китайский и арабский. Мы также отмечаем растущий интерес к испанскому как к языку огромного и стратегически важного региона Латинской Америки. Эти предпочтения не случайны – они зеркально отражают новые векторы экономического и политического партнерства нашей страны.

– Внешнеполитические задачи и приоритеты нашей страны за последние годы значительно изменились. Как вы считаете, удается ли академии отвечать на современные вызовы, стоящие перед нашей внешней политикой в контексте подготовки дипломатических кадров? Какие новые образовательные программы вы запустили в этой связи?

– Действительно, современные геополитические реалии предъявляют принципиально новые требования к дипломатическим кадрам. Наш ответ на вызовы – это не адаптация, а опережающее формирование нового поколения дипломатов, которые владеют конкретными инструментами для защиты национальных интересов в сферах безопасности, экономики, информационного и технологического противостояния.

Во-первых, мы сохраняем и усиливаем нашу уникальную, исторически сложившуюся миссию – быть центром повышения квалификации для действующих дипломатов. Это прямое поручение МИД России. Практически невозможно найти сотрудника службы, который не проходил бы у нас переподготовку. Ежегодно это более 14 программ, а также Высшие дипломатические курсы. На этих курсах вновь назначенные послы, советники-посланники, консулы в течение почти месяца проходят интенсивный курс по актуальным вопросам внешней политики России и международной повестки дня. Перед ними выступают заместители министра иностранных дел, директора профильных департаментов МИД, высшие представители федеральных министерств и ведомств, крупных госкорпораций и ведущих СМИ. Параллельно мы проводим курсы для иностранных дипломатов, которые пользуются высоким спросом – только в этом полугодии заявки поступили от 15 государств.

Во-вторых, наши новые программы магистратуры сфокусированы на подготовке узких экспертов-стратегов, это наш прямой ответ на современные вызовы, где требуются не общие знания, а глубокая специализация: мы готовим специалистов по информационной безопасности и противодействию гибридным угрозам, которые могут не только анализировать, но и управлять операциями в этой сфере, работая в тесной связке с государственными структурами. Мы обучаем экспертов в области энергетической дипломатии, чья задача – продвигать и защищать стратегические энергетические интересы России на новых рынках и в условиях санкционного давления.

В-третьих, для оперативного реагирования на возникающие государственные задачи мы активно развиваем направление дополнительного профессионального образования. Здесь ярким примером является краткосрочная программа повышения квалификации "Внешнеэкономическая деятельность ИТ-компаний", которую мы запустили в ответ на стратегическую инициативу по созданию службы цифровых атташе. Эта программа стала нашей кадровой и экспертной базой для подготовки нового типа дипломатов-технологов. Параллельно мы активно отвечаем на запрос по развитию партнерства с новыми центрами мировой политики и экономики. Так, успешно апробированная на сотрудниках МИД России, а теперь доступная для широкой аудитории программа "Сотрудничество с Африкой: современные подходы и стратегии" позволяет слушателям освоить актуальные методы установления и развития партнёрских отношений со странами африканского континента, научиться работать с практическими проектами и формировать эффективные стратегии взаимодействия.

Таким образом, академия формирует новое поколение дипломатов-универсалов: аналитиков, технократов и управленцев, готовых защищать интересы России в условиях многополярного мира.

– Кто из известных дипломатов преподает сейчас в академии?

– Одной из уникальных возможностей, которую предоставляет наша академия, является прямая передача знаний от дипломатов-практиков как от ветеранов службы, за плечами которых десятилетия работы, так и от действующих руководителей, определяющих внешнеполитический курс сегодня.

Например, слушатели, посещая брифинги официального представителя МИД России Марии Владимировны Захаровой, погружаются в самую сердцевину работы с информацией и публичной дипломатией. Они видят, как теория, изученная в аудитории, воплощается в реальных комментариях и позициях, учатся анализировать международные события через призму государственных интересов. Константин Иосифович Косачев, профессор и выпускник Дипакадемии, а ныне заместитель председателя Совета Федерации, выступает для студентов не только как лектор, но и как наставник, активно поддерживающий молодежные инициативы, он регулярно выступает на ключевых студенческих мероприятиях, передавая уникальный опыт парламентской и публичной дипломатии.

Именно благодаря такому прямому диалогу с практиками, которые сегодня определяют внешнеполитический курс, наши студенты получают глубокое понимание традиций, духа и профессиональных принципов российской дипломатической службы.

– Интегрируется ли тематика и опыт СВО в различные стороны жизни академии – будь то воспитательная работа, научные дискуссии, культурные мероприятия или социальная поддержка? Можете привести примеры?

– Да, безусловно. И для нас, как для Дипломатической академии, это прежде всего создание целостной среды, где тема осмысливается с разных сторон. Вот несколько конкретных примеров.

Мы регулярно собираем гуманитарную помощь и, что очень важно, организуем личные встречи студентов с участниками СВО. Параллельно мы работаем с языком документалистики. Например, недавно представляли выставки известного фотографа Сергея Венявского – "Летописцы истории" и хронику "Мариуполь 2022–2025".

И, конечно, как академия, мы обязаны давать событиям профессиональную и историческую оценку. В мае прошлого года мы участвовали в конференции "Исторические русские земли…", в рамках которой, состоялся знаковый открытый диалог между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и ректором МГИМО МИД России, академиком РАН Анатолием Торкуновым. Все вместе – помощь, искусство, экспертиза – и создает тот контекст, в котором наши студенты не только узнают о событиях, но и учатся их глубоко анализировать. Это и есть наша интеграция повестки в жизнь академии.

– Каким должен быть современный дипломат, с вашей точки зрения? Какими качествами он должен обладать? Что необходимо знать современному дипломату? Какой бы совет вы бы могли дать молодому поколению дипломатов и тем, кто мечтает стать дипломатом?

– Современный дипломат – это уже не просто специалист-международник в классическом понимании. В условиях, когда против нашей страны ведется настоящая фронтальная гибридная война, включающая санкции, информационные атаки и политическое давление, он становится многофункциональным бойцом на передовой национальных интересов. Каким он должен быть? Прежде всего, это человек глубокой и осознанной преданности своей Родине. Что ему необходимо знать? Современный дипломат должен обладать глубокими отраслевыми компетенциями, будь то цифровые технологии, энергетика, финансовая безопасность или международное право. Без такой предметной экспертизы невозможно эффективно отстаивать национальные интересы на переговорах, которые всё чаще касаются сложных технических и экономических вопросов. Параллельно он обязан в совершенстве владеть инструментами профессиональной коммуникации: несколькими иностранными языками и навыками работы в цифровой среде, чтобы убедительно доносить позицию России и противостоять информационным атакам.