Рейтинг@Mail.ru
В России отмечать День святого Валентина уже немодно, считает священник - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:40 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/den-2074004519.html
В России отмечать День святого Валентина уже немодно, считает священник
В России отмечать День святого Валентина уже немодно, считает священник - РИА Новости, 12.02.2026
В России отмечать День святого Валентина уже немодно, считает священник
Ажиотаж вокруг Дня святого Валентина в российском обществе уменьшился, праздник перестал быть модным, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T18:40:00+03:00
2026-02-12T18:40:00+03:00
религия
рим
александр волков (боец)
русская православная церковь
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36946/28/369462854_0:581:1328:1328_1920x0_80_0_0_de24bdc8b20c9c981cb4f617c13dab68.jpg
https://ria.ru/20260211/milony-2073710042.html
https://ria.ru/20260208/valentin-2073014658.html
рим
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36946/28/369462854_0:502:1328:1498_1920x0_80_0_0_9dbce37d0d7d35a1919764f8016c5a76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рим, александр волков (боец), русская православная церковь, россия
Религия, Рим, Александр Волков (боец), Русская православная церковь, Россия
В России отмечать День святого Валентина уже немодно, считает священник

Священник Волков заявил, что День святого Валентина перестал быть модным

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкЛюди держатся за руки
Люди держатся за руки - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Люди держатся за руки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ажиотаж вокруг Дня святого Валентина в российском обществе уменьшился, праздник перестал быть модным, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви (РПЦ) священник Александр Волков.
День святого Валентина - праздник всех влюбленных - отмечается в мире 14 февраля.
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Милонов призвал наказать тех, кто навязывает детям День святого Валентина
11 февраля, 17:13
"Мне кажется, что многолетние объяснения происхождения и значения праздника привели к тому, что сейчас в нашем российском обществе как-то перестало быть модным и важным его отмечать, ажиотаж заметно уменьшился, и это радует. Видно, что этим как каким-то приемчиком пользуются в основном маркетплейсы, которые предлагают своим посетителям подобрать необходимые подарки к этому дню, но не более того", - сказал Волков.
Священник рассказал, что и в русской, и в западной церквях отношение к состоянию влюбленности "очень осторожное", так как влюбленность свидетельствует о только лишь зарождающемся чувстве, которое еще не очень надежно, оно должно привести к чему большему - к настоящей любви, браку, добрым отношениям между людьми.
"Вряд ли можно приписывать каким-то святым такое особое покровительство. Но вместе с этим любому человеку, когда он чувствует это состояние влюбленности, можно молиться, в первую очередь, своему святому покровителю или ангелу хранителю, с тем чтобы это чувство влюбленности не превратилось бы во что-то неправильное, а стало бы началом доброго и чистого чувства, которое мы называем любовью", - отметил собеседник агентства.
Достоверных сведений о происхождении праздника нет. Известно о нескольких святых Валентинах, живших до разделения христианской церкви, они почитаются и православными, и католиками, но мнения о том, с каким именно связан праздник, разнятся. Согласно одной из распространенных легенд, Валентин жил во второй половине III века в Риме, он был военным врачом и священником. Он не подчинился изданному императором Клавдием указу, который запрещал воинам вступать в брак, тайно венчал влюбленные пары и за это был казнен.
Украшения в Москве ко Дню святого Валентина - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Госдуме предложили переименовать День святого Валентина
8 февраля, 14:45
 
РелигияРимАлександр Волков (боец)Русская православная церковьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала