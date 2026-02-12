В России отмечать День святого Валентина уже немодно, считает священник

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ажиотаж вокруг Дня святого Валентина в российском обществе уменьшился, праздник перестал быть модным, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви (РПЦ) священник Александр Волков.

День святого Валентина - праздник всех влюбленных - отмечается в мире 14 февраля.

"Мне кажется, что многолетние объяснения происхождения и значения праздника привели к тому, что сейчас в нашем российском обществе как-то перестало быть модным и важным его отмечать, ажиотаж заметно уменьшился, и это радует. Видно, что этим как каким-то приемчиком пользуются в основном маркетплейсы, которые предлагают своим посетителям подобрать необходимые подарки к этому дню, но не более того", - сказал Волков

Священник рассказал, что и в русской, и в западной церквях отношение к состоянию влюбленности "очень осторожное", так как влюбленность свидетельствует о только лишь зарождающемся чувстве, которое еще не очень надежно, оно должно привести к чему большему - к настоящей любви, браку, добрым отношениям между людьми.

"Вряд ли можно приписывать каким-то святым такое особое покровительство. Но вместе с этим любому человеку, когда он чувствует это состояние влюбленности, можно молиться, в первую очередь, своему святому покровителю или ангелу хранителю, с тем чтобы это чувство влюбленности не превратилось бы во что-то неправильное, а стало бы началом доброго и чистого чувства, которое мы называем любовью", - отметил собеседник агентства.