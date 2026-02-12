Рейтинг@Mail.ru
12:26 12.02.2026
СК завел дело на хозяина оружия, из которого студент стрелял в Анапе
СК завел дело на хозяина оружия, из которого студент стрелял в Анапе
Уголовное дело возбуждено против 64-летнего мужчины, чьим оружием завладел студент, открывший стрельбу в Анапе, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 12.02.2026
СК завел дело на хозяина оружия, из которого студент стрелял в Анапе

Дело возбудили на мужчину, чьим оружием завладел стрелявший в Анапе студент

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против 64-летнего мужчины, чьим оружием завладел студент, открывший стрельбу в Анапе, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Отмечается, что днем 11 февраля вооруженный похищенным у родственника ружьем 17-летний подросток прибыл к Анапскому индустриальному техникуму, где открыл стрельбу. В результате пострадали учащийся, сотрудница техникума, погиб охранник учреждения, пытавшийся пресечь его действия.
"В отношении 64-летнего мужчины, не обеспечившего надлежащее хранение своего огнестрельного оружия, которым завладел 17-летний фигурант и использовал для совершения преступлений, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия)", - говорится в сообщении.
СК задержал одногруппника студента, устроившего стрельбу в Анапе
