СК завел дело на хозяина оружия, из которого студент стрелял в Анапе
Уголовное дело возбуждено против 64-летнего мужчины, чьим оружием завладел студент, открывший стрельбу в Анапе, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 12.02.2026
