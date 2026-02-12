В Красноярском крае возбудили новые дела против банды, похищавшей женщин

КРАСНОЯРСК, 12 фев – РИА Новости. Новые уголовные дела по статьям о рабском труде, истязаниях и сексуальном насилии возбуждены против банды, похищавшей одиноких женщин, в том числе несовершеннолетних девушек, для занятия проституцией в Красноярском крае и Новосибирской области, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.