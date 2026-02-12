Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае возбудили новые дела против банды, похищавшей женщин - РИА Новости, 12.02.2026
21:47 12.02.2026
В Красноярском крае возбудили новые дела против банды, похищавшей женщин
В Красноярском крае возбудили новые дела против банды, похищавшей женщин
происшествия, россия, красноярский край, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
КРАСНОЯРСК, 12 фев – РИА Новости. Новые уголовные дела по статьям о рабском труде, истязаниях и сексуальном насилии возбуждены против банды, похищавшей одиноких женщин, в том числе несовершеннолетних девушек, для занятия проституцией в Красноярском крае и Новосибирской области, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
В апреле 2025 года ведомство сообщало о задержании организаторов и членов преступного сообщества, которое занималось вовлечением в занятие проституцией и её организации. Для этого банда подыскивала и похищала одиноких женщин, девушек из неблагополучных слоев общества, в том числе несовершеннолетних. Было возбуждено уголовное дело по статье "организация и участие в преступном сообществе" в отношении 17-ти жителей Красноярского края. Преступная организация функционировала в течении 7 лет на территории Красноярского края и Новосибирской области.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Хакасии сутенерш осудили за организацию борделя и похищение школьницы
26 декабря 2025, 14:13
«

"В рамках расследования возбуждены новые уголовные дела в отношении организаторов и членов преступного сообщества по факту использования рабского труда организованной группой (часть 3 статьи 127.2 УК РФ), многочисленным фактам истязаний (пункт "е" части 3 статьи 117 УК РФ) и совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности (статьи 131, 132 УК РФ) ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, потерпевшие систематически подвергались сексуальному насилию со стороны организаторов и участников преступного сообщества. При этом фигуранты дела систематически получали доход от противоправной деятельности, исключая возможность получения денег девушками за оказанные клиентам услуги.
Всего в занятие проституцией были вовлечены более 25 женщин. В рамках расследования установлены 25 фигурантов, среди которых 20 мужчин и 5 женщин в возрасте от 17 до 53 лет. На данный момент организаторы и участники преступного сообщества задержаны, 18 из них находятся под стражей, в отношении остальных избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Расследование продолжается, уточняют в региональном главке СК РФ.
Задержание сотрудника полиции, подозреваемого в покровительстве работе интим-салона. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Полицейского в Красноярске заподозрили в покровительстве интим-салона
3 сентября 2025, 14:23
 
ПроисшествияРоссияКрасноярский крайНовосибирская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
