В Красноярском крае возбудили новые дела против банды, похищавшей женщин

КРАСНОЯРСК, 12 фев – РИА Новости. Новые уголовные дела по статьям о рабском труде, истязаниях и сексуальном насилии возбуждены против банды, похищавшей одиноких женщин, в том числе несовершеннолетних девушек, для занятия проституцией в Красноярском крае и Новосибирской области, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
В апреле 2025 года ведомство сообщало о задержании организаторов и членов преступного сообщества, которое занималось вовлечением в занятие проституцией и её организации. Для этого банда подыскивала и похищала одиноких женщин, девушек из неблагополучных слоев общества, в том числе несовершеннолетних. Было возбуждено уголовное дело по статье "организация и участие в преступном сообществе" в отношении 17-ти жителей Красноярского края. Преступная организация функционировала в течении 7 лет на территории Красноярского края и Новосибирской области.
"В рамках расследования возбуждены новые уголовные дела в отношении организаторов и членов преступного сообщества по факту использования рабского труда организованной группой (часть 3 статьи 127.2 УК РФ), многочисленным фактам истязаний (пункт "е" части 3 статьи 117 УК РФ) и совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности (статьи 131, 132 УК РФ) ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, потерпевшие систематически подвергались сексуальному насилию со стороны организаторов и участников преступного сообщества. При этом фигуранты дела систематически получали доход от противоправной деятельности, исключая возможность получения денег девушками за оказанные клиентам услуги.
Всего в занятие проституцией были вовлечены более 25 женщин. В рамках расследования установлены 25 фигурантов, среди которых 20 мужчин и 5 женщин в возрасте от 17 до 53 лет. На данный момент организаторы и участники преступного сообщества задержаны, 18 из них находятся под стражей, в отношении остальных избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Расследование продолжается, уточняют в региональном главке СК РФ.
