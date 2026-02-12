https://ria.ru/20260212/chp-2074042150.html
В Свердловской области при тушении пожара в конюшне погибли два человека
Двое погибших были обнаружены при тушении пожара в конюшне в свердловской Сысерти, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает... РИА Новости, 12.02.2026
происшествия
сысерть
россия
свердловская область
валерий горелых
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сысерть
россия
свердловская область
2026
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Двое погибших были обнаружены при тушении пожара в конюшне в свердловской Сысерти, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
В четверг пресс-служба ГУ МЧС
региона сообщала о ликвидации пожара на площади 150 квадратных метров в конюшне по указанному адресу. Удалось спасти десять лошадей и эвакуировать три газовых баллона, при этом сообщалось, что в ходе тушения пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни.
"Вечером 11 февраля 2026 года на территории конюшни, расположенной по улице Свердлова в городе Сысерть
, произошел пожар. В ходе тушения возгорания обнаружены тела двух человек. По данному факту следственным отделом по Сысерти СУ СК России
по Свердловской области
возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)" , - говорится в сообщении ведомства.
По словам старшего помощника руководителя регионального управления СК РФ Александра Шульги
, причины гибели людей и возгорания будут установлены в ходе проведения экспертиз.
Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы главного управления МВД по региону Валерий Горелых
, первоначально сообщалось, что на пепелище было найдено тело конюха, а сегодня днем при разборе завалов было найдено тело его знакомого.
"Этот мужчина пришел в гости накануне с одним литром крепкого алкоголя. А спустя 2,5 часа в деревянном здании вспыхнул пожар... Комплекс состоит из трех зданий: самой конюшни, подсобки и незавершенного строения", - рассказал Горелых.
Он добавил, что хозяина конюшни допрашивают, а чудом несгоревшие лошади содержатся в безопасном месте.
"Всего их было девять: из них один пони, один мерин и семь кобыл", - заключил представитель полицейского главка.