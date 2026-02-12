В Свердловской области при тушении пожара в конюшне погибли два человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Двое погибших были обнаружены при тушении пожара в конюшне в свердловской Сысерти, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

В четверг пресс-служба ГУ МЧС региона сообщала о ликвидации пожара на площади 150 квадратных метров в конюшне по указанному адресу. Удалось спасти десять лошадей и эвакуировать три газовых баллона, при этом сообщалось, что в ходе тушения пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни.

"Вечером 11 февраля 2026 года на территории конюшни, расположенной по улице Свердлова в городе Сысерть , произошел пожар. В ходе тушения возгорания обнаружены тела двух человек. По данному факту следственным отделом по Сысерти СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)" , - говорится в сообщении ведомства.

По словам старшего помощника руководителя регионального управления СК РФ Александра Шульги , причины гибели людей и возгорания будут установлены в ходе проведения экспертиз.

Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы главного управления МВД по региону Валерий Горелых , первоначально сообщалось, что на пепелище было найдено тело конюха, а сегодня днем при разборе завалов было найдено тело его знакомого.

"Этот мужчина пришел в гости накануне с одним литром крепкого алкоголя. А спустя 2,5 часа в деревянном здании вспыхнул пожар... Комплекс состоит из трех зданий: самой конюшни, подсобки и незавершенного строения", - рассказал Горелых.

Он добавил, что хозяина конюшни допрашивают, а чудом несгоревшие лошади содержатся в безопасном месте.